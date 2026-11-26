照顧全身癱瘓的丈夫18年、近20年幾乎足不出戶，李春良阿嬤在先生離世後失去生活重心，曾連續3天失眠、整夜心慌陷入憂鬱，直到走進社區據點、拿起畫筆畫下年輕時的自己，才重拾自信與笑容。

台灣已進入超高齡社會，然而長輩的心理健康危機卻常被「只是老了」的刻板印象掩蓋，肯愛社會服務協會主辦「90歲阿嬤的第一張自畫像」畫展，透過李春良阿嬤生命故事及80位長輩的自畫像巡迴展，呼籲社會及早看見並接住長輩的心理需求。

肯愛協會秘書長蘇禾揭露老年憂鬱盛行率高達失智症的2倍，衛福部113年公開引用資料顯示，65歲以上長輩憂鬱症盛行率為16.7%，高於衛福部112年全國社區失智症流行病學調查的7.99%。失智長輩「找不到回家的路」，家人較容易察覺是生病，但憂鬱卻常被當成正常老化。

照顧癱瘓夫18年、喪偶後陷低潮，經由畫出年輕自己重拾自信。李春良阿嬤的經歷正是許多長輩在承擔與轉折中面臨心理壓力的縮影。李春良先生過去因工作搬重物引發罕見頸椎壓迫重症，導致全身癱瘓，當時2個孩子還在讀國小；她在台大醫院復健期間看到不少病患伴侶選擇離開，但她選擇留下，一照顧就是18年，近20年來幾乎沒出過門，獨自扛起照顧先生與拉拔孩子的重擔。

先生離世後，長年咬牙苦撐的壓力在身心鬆下的瞬間反彈，讓她心裡頓時發空、陷入憂鬱，曾連續3天睡不著、整夜心慌到天亮，卻為了不讓孩子擔心而默默承受，尤其害怕過年過節社區據點沒課、只能獨自在菜市場繞一繞的日子。後來靠著朋友帶她上山唱歌、社區理事長多次來電鼓勵參加據點活動，及每天清晨練一小時氣功，睡眠逐漸改善，十多年來持續上課、交新朋友，一步步打開心房。

在肯愛「陪老忘憂－不老仙角」自畫像課程中，她在畫裡重新看見年輕時的自己，忍不住稱讚「年輕時長得不錯」，重拾自信與知足，如今看著孩子懂事孝順、學有所成，她笑說這段路「可以寫成一本書」。

不過，並非每位長輩都能等到走出來的那天。聯成社區發展協會理事長李翠華也分享，一名67歲罹患重度憂鬱的大哥平日由妻子照顧並帶去上課，某日早上妻子一時沒注意便走失，四天後傳出落水離世噩耗。

蘇禾說，長輩較少直接說出憂鬱，而是透過生活變化表現，包括「老人憂鬱看不見的四大原因」，經常說睡不好、全身不舒服卻被視為年紀大本來如此；不想出門、不願參加活動被當成個性孤僻；不停擔心孩子、金錢或健康被說愛操心；及把「活著沒意思」掛在嘴邊卻被當成只是說說。加上「有子女照顧還不快樂」、「退休沒壓力為什麼會憂鬱」等迷思，或擔心被貼標籤、不想增加子女負擔，使許多長輩的痛苦一再延後。

蘇禾表示，憂鬱症不等於不知足，也不能單靠意志力改善，立法院2025年預算評估報告也指出，2021至2023年長輩自殺死亡個案中逾8成事前沒有自殺通報紀錄，顯示許多心理危機在發生前未被看見。

他呼籲，不能只等長輩主動求助，長照3.0雖已將心理支持納入相關路徑，但目前有失智共照中心與失智據點，卻缺乏憂鬱共照中心與憂鬱據點，期待未來能建立更清楚、可近且可持續追蹤的心理健康支持機制。