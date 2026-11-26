台中榮民總醫院攜手北美洲台灣人醫師協會總會今天舉辦「2026台灣–北美醫療生技產業論壇」，共同探索全球醫療生技產業的發展契機，打造台灣醫療生技產業邁向國際的交流平台。

這場「2026台灣–北美醫療生技產業論壇」由台中榮總攜手北美洲台灣人醫師協會總會（NATMA），並由台灣證券交易所及台灣臨床試驗中心聯盟（TACTC）共同協辦，匯聚政府代表、國際醫學專家、科技產業領袖及24家海內外生技新創團隊。

台中榮總說明，論壇以「智慧醫療、創新生技、跨境合作、永續未來」為核心主軸，透過政策對話、專題演講、產業交流及創新競賽，串聯醫療、科技、資本市場與臨床研究資源，共同探索全球醫療生技產業的發展契機，打造台灣醫療生技產業邁向國際的重要交流平台，落實「健康台灣．鏈結全球」的願景。

大會主席台中榮總院長傅雲慶表示，院方長期深耕智慧醫療、臨床試驗與醫療創新轉譯，期盼透過此次與NATMA總會長侯全益及榮譽論壇主席、美國舊金山大學加州分校教授湯竹林的跨國合作，深化台灣與北美醫療學術及產業界的合作關係，將臨床第一線的醫療需求與北美的生技創投及產業生態系對接，加速科研成果臨床驗證與國際市場布局，為台灣精準健康產業注入動能。

論壇開幕主題演講從國家產業政策、全球市場布局及人工智慧科技發展等3大維度剖析全球生醫布局，邀請經濟部政務次長何晉滄主講「打造台灣醫療生技產業國家隊：政策、投資與全球市場布局」、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳分享「從台灣走向世界：打造跨太平洋生技醫療產業廊道」等。