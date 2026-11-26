曾獨自徒步西班牙840公里朝聖之路的編舞家王宇光，將旅程化為「關係三部曲」最終章「逆行」，在前行與迴身之間回望身體與記憶，將於2027台灣國際藝術節（TIFA）首演。

兩廳院今天公布2027台灣國際藝術節20檔節目，邀集來自丹麥、捷克、波蘭、英國等14國的藝術家與團隊，推出共258場演出，從劇場、舞蹈、音樂到影像與科技，帶領觀眾探索劇場、身體、人與土地之間的關係。

王宇光「關係三部曲」的核心提問「我怎麼成為現在的自己？」也將展現在「逆行」舞作。王宇光從台灣東海岸斷崖礁岩到西班牙的朝聖之路，透過獨處、移動，重新審視人與環境的動態平衡，將「身體」化為探索的物質，以獨舞之姿，在搖晃、摔落與平衡之間，重新思考人與世界的關係。

布拉瑞揚舞團「我．我們」第三部曲攜手金曲歌后阿爆與藝術家磊勒丹，在吟唱與群舞中尋找歸屬。莎士比亞的妹妹們的劇團以「委託創作」讓演員走進素人的生命經驗，追問「誰有資格替他人發聲？」。「聲影如詩－侯孝賢的音樂紀行」以音樂與影像重返導演侯孝賢40年的電影創作，讓聲音成為記憶的延伸。

法國國家夏佑劇院藝術總監烏蘭登（RachidOuramdane）在「無常之境」中結合舞者與馬戲表演者，以身體的漂浮與墜落，凝視時間留下的痕跡。

在古典音樂節目部分，假聲男高音奧林斯基（JakubJózef Orliński）與鋼琴家戴維契（Aleksander Debicz）將假聲唱法與當代流行聲響結合。道斯加德、范特捷與NSO「北境琴語」，從19世紀浪漫傳統跨越到20世紀交響新聲，展現不同世代的音樂風景。

鋼琴家齊瑪曼（Krystian Zimerman）將再度回到國家音樂廳，以數十年的藝術積累詮釋經典。大提琴家伊瑟利斯（Steven Isserlis）則延續與兩廳院的合作，分別與台灣音樂家魏靖儀、陳瑾瑒、蔡士賢、黃亞漢、柯容軒、賴俊諺及鋼琴家康妮．史（ConnieShih）展開室內樂與獨奏演出。

亞維儂藝術節總監羅提吉斯（Tiago Rodrigues）帶來兩部作品，「心際效應」把故事推向2077年，在地球與火星之間探問人如何跨越距離，與所愛之人保持連結；「銘記在心」直接邀請觀眾走上舞台，共同背誦莎士比亞十四行詩，讓記憶在人與人的共同朗誦中持續流傳。

2027台灣國際藝術節（TIFA）將自12月1日開放兩廳院會員預購，12月8日中午12時正式啟售，12月31日前早鳥85折優惠。詳情可至兩廳院官方網站或OPENTIX網站查詢。