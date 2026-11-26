氣象署表示，明天氣溫持續回升，28、29日東北季風增強影響，北部、東半部高溫下降，約攝氏21至23度，清晨低溫約15至17度；30日白天回溫，預估下周大致晴到多雲、天氣相對穩定。

中央氣象署今天下午表示，明天各地氣溫持續回升，局部地區水氣稍多，基隆北海岸、北部及東北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，28日投票日當天東北季風增強、29日東北季風影響，但水氣偏少，28日清晨基隆北海岸及大台北山區亦有零星短暫雨，28日白天至29日各地大致上是多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提到，東北季風30日減弱，但受輻射冷卻影響，各地清晨偏涼。30日至12月3日各地大多為晴到多雲，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨；目前資料顯示，類似的天氣型態預估將一路延續至12月5日。

在氣溫方面，氣象署說，明天北部高溫約25、26度，中南部約27至29度；各地低溫約18至21度。28、29日東北季風增強影響，北部、東半部高溫約21至23度，中南部約26至29度；中部以北及東半部低溫約15至17度。

氣象署表示，30日東北季風減弱，清晨氣溫仍偏低，約15至17度，白天高溫回升快，要留意日夜溫差；30日白天起至12月3日，各地舒適偏暖，高溫約24至30度。