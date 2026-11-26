2026年11月26日下午5時24分，花蓮縣秀林鄉發生規模3.1的淺層地震，震源深度約11公里。地震震央位於花蓮縣政府北北東方約29.4公里處，屬於極淺層地震。根據中央氣象署資料，最大震度出現在花蓮縣和平鄉及宜蘭縣南澳鄉，皆為2級地震，居民多能感受到輕微搖晃，但並無重大損害報告。

最大震度2級地區:花蓮縣、宜蘭縣

依震度分級，2級地震屬於輕震，通常大多數人能感受到晃動，電燈及吊掛物會發生輕微搖晃，靜止中的車輛也會稍微晃動。由於本次地震未達3級以上，無需特別的震後緊急措施，民眾請保持正常生活並留意後續有無餘震。

專家提醒，雖然此次地震規模與震度不大，但仍建議民眾做好地震防護準備。地震發生時，室內應採取「趴下、掩護、穩住」策略，避免靠近窗戶，保持鎮定。室外則應遠離建築物及危險物，選擇安全地點避難。事後應檢查家中水電瓦斯安全，並聽取官方公告與指示以確保人身安全。

花蓮地區位於環太平洋地震帶，地震活動頻繁，民眾與觀光客應提高防震意識，平時準備好緊急物資並熟悉避難路線，以降低地震可能帶來的風險與損害。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）