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選舉投票疏運…離島航班供逾7.3萬座位 海運船班還有位
因應11月28日投票日，交通部民航局協調航空公司規畫航班及加開班機，增加離島航線運能，選舉疏運期間，國內航線共提供1010架次、7萬3864個座位，其中澎湖、金門及馬祖航線合計提供6萬8590個座位。
因應115年地方公職人員選舉期間離島民眾返鄉投票需求，民航局已協調航空公司規畫航班及加開班機，增加離島航線運能。
選舉疏運期間（11月27日至30日）國內航線共提供1010架次、7萬3864個座位，其中澎湖、金門及馬祖航線合計提供6萬8590個座位。目前離島航線訂位需求踴躍，部分日期及時段航班已近滿訂，民航局提醒有返鄉需求的民眾，也可多加利用海運船班，彈性安排往返行程。
民航局表示，本次選舉疏運期間，已協調航空公司依旅運需求及運能許可，規畫航班及加班機，其中澎湖航線提供2萬8572個座位、金門航線提供3萬4490個座位、馬祖航線提供5528個座位，以因應離島民眾返鄉投票、就學、就醫及其他交通需求。民航局將持續掌握各航線訂位情形，並視旅運需求協調航空公司適時調整運能。
另11月27日基隆往馬祖、高雄往澎湖等海運船班均尚有艙位可供訂位，民航局呼籲，民眾可依目的地及行程需求，考量搭乘海運船班返鄉，善用海空運多元交通方式，分散尖峰旅運需求。
民航局也提醒，離島航班較易受天候影響而有異動，民眾搭機前應留意航空公司航班資訊及最新氣象狀況，並提前抵達機場辦理報到，以利行程順利。
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