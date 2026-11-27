圖／寶島眼鏡 提供

從400萬會員個人化經營、隱形眼鏡PP杯回收計畫，到偏鄉視力照護，展現連鎖創新與社會影響力

面對消費型態轉變、數位科技革新與永續發展浪潮，連鎖品牌的競爭力已不再只是門市規模，更在於如何將企業資源轉化為長期價值。寶島眼鏡憑藉近年在AI智慧應用、全通路服務創新、永續循環及社會公益等面向的具體成果，於台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）首屆「2026連鎖品牌未來獎」中榮獲「優等獎」，展現寶島眼鏡持續推動數位轉型與永續共好的實踐成果。

首屆「2026連鎖品牌未來獎」以「五力共榮」為核心，聚焦智慧賦能力、服務創新力、生態韌性力、社會影響力及基業治理力，並由跨領域專家學者組成獨立評審團。本屆共有33家企業獲獎，獲獎企業合計營收規模逾新台幣1兆元，其中17家獲頒優等獎，透過獎項肯定企業在品牌創新與長期經營上的實際貢獻。

AI智慧應用，讓400萬會員享有更個人化的服務體驗

深耕台灣超過45年，寶島眼鏡持續思考如何運用累積的專業、會員數據資源，回應消費者日益多元的需求。目前會員規模已超過400萬，面對不同消費者在年齡、視覺需求、商品偏好及購買週期上的差異，寶島眼鏡逐步導入AI與大數據技術，從過去大眾化的訊息推播，轉型為更貼近個人需求的智慧服務。

串聯線上線下，重新定義眼鏡零售的服務邊界

除了AI數據應用，寶島眼鏡亦持續整合全台門市、APP、官方網站及EYESmart線上商城，從購買前的商品探索、購買中的專業服務，到購買後的保固與週期提醒，使消費者能獲得更便利且完整的服務體驗。

寶島眼鏡透過科技讓專業服務延伸至消費者生活中的不同場景，讓全台門市不只是商品銷售據點，更成為全通路服務體系的重要節點。

從一只隱形眼鏡PP杯開始，讓門市成為循環經濟入口

在科技創新之外，寶島眼鏡亦將永續理念融入日常消費場景。從環保材質鏡框、舊鏡框回收，到2024年9月啟動的「隱形眼鏡PP杯回收計畫」，品牌進一步運用既有門市網絡，建立便利的回收入口，讓消費者能將使用後的隱形眼鏡PP杯帶回門市，參與資源循環。計畫推動至今，累積超過12萬人次參與，回收超過330萬個隱形眼鏡PP杯，總重量超過3,300公斤。

更進一步地，寶島眼鏡將回收PP杯導入再製應用，推出100%使用再生原料製成的RE:PP雙鏡盒，讓回收材料重新成為具有實用價值的商品，串聯回收、再製與消費使用的循環鏈。透過既有零售通路，將環境永續從企業理念轉化為消費者能夠實際參與的日常行動。

這項計畫也逐漸從品牌行動擴大為社會倡議，獲得消費者自發響應及媒體關注，讓隱形眼鏡包材回收議題受到更多重視。

圖／寶島眼鏡 提供

將專業帶進偏鄉，讓視力照護成為社會共好力量

身為深耕視光產業的連鎖品牌，寶島眼鏡也將企業核心專業延伸至公益服務，長期推動「寶島有EYE 視界美好」公益計畫，關注偏鄉地區視力照護資源不足的問題。

近年來不僅持續投入公益巡眼，更進一步推動偏鄉配鏡服務，深入南投鹿谷、桃園復興、新竹五峰、花蓮、金山及瑞芳等地，提供免費視力檢測、配鏡及護眼衛教，累計贈送超過4,378付眼鏡。透過專業驗光人員、設備及服務資源的投入，讓原本較難取得視光服務的居民與學童，也能獲得更完善的視力照護。

從守護偏鄉視力健康，到推動隱形眼鏡PP杯回收，寶島眼鏡持續運用自身專業與通路規模，回應不同面向的社會需求，讓企業影響力不只停留在商品與服務，更延伸至環境保護與社會共好。

圖／寶島眼鏡 提供

以人才永續為根基，持續打造下一階段的品牌競爭力

企業的長期發展，除了科技與市場創新，更仰賴專業人才的培育與組織治理。寶島眼鏡透過專業教育訓練、技能檢定、透明化升遷制度等措施，逐步建立人才招募、培育、發展與留任的長期機制，讓員工與企業共同成長。

寶島眼鏡表示，此次獲得TCFA連鎖品牌未來獎優等獎，是對品牌長期投入創新轉型與永續實踐的肯定。未來將持續以眼健康為核心，深化AI智慧應用與全通路服務，並透過全台門市網絡推動循環經濟及社會公益，讓科技創新、環境永續與專業服務相互結合，持續創造企業、消費者與社會共享的長期價值。