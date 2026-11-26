交通部今天宣布第27屆金路獎獲獎名單，其中的傑出工程類第一名由高雄車站段地下化工程獲得，不僅設計融合在地元素，更透過自行車道串連鐵路地下化後71公頃騰空綠廊帶。

交通部今天舉辦「第27屆金路獎宣傳記者會」，以「共築暢行路，啟動新未來」為主軸，介紹本屆得獎成果、傑出工程亮點及頒獎典禮規劃，頒獎典禮預計在12月1日舉辦。

交通部路政及道安司司長吳東凌致詞表示，金路獎被譽為「交通界奧斯卡獎」，也是交通人最高榮耀獎項，他提到，金路獎邁入第27屆，27年來台灣無論公路、鐵道或捷運，路網日趨綿密，服務品質與便利性持續提升。

本屆傑出工程類第一名是由「ACL212標高雄車站段地下化（明挖覆蓋）工程」獲得，該設計融合在地元素，遍植台灣原生種植物，透過自行車道串連鐵路地下化後71公頃騰空綠廊帶，經指定為自行車環島二號線，重塑城市騎行空間。

除了工程建設成果外，本屆特殊貢獻獎由金門大學都市計畫與景觀學系退休副教授蔡厚男榮獲；蔡厚男長期在交通建設的環境美化、生態綠化與景觀工程上提供專業指導，因為有其堅持，讓台灣許多冰冷的鋼筋水泥工程，能夠與在地生態和諧共生，為台灣的交通景觀環境帶來極為深遠的貢獻。

金路獎是交通部鼓勵交通設施維護管理、提升交通環境品質的重要獎項，透過專業評選與表揚機制，肯定各級機關、專業團隊及相關人員在交通設施養護、環境景觀改善、設備維護、交通服務及工程建設等方面的投入。