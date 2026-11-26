感染呼吸道融合病毒（RSV）後咳不停，竟不只是因為呼吸道發炎。中研院最新研究揭示，RSV會讓免疫細胞釋放血清素，且作用於肺部迷走神經，導致咳嗽加劇。若能抑制血清素或阻斷血清素接收，有助於降低呼吸道症狀，可做為未來治療的參考。

中研院生物醫學科學研究所研究員張雅貞團隊最新研究發現，RSV會活化肺部第二型先天性淋巴細胞（ILC2），促使其釋放大量血清素。這些血清素不僅引起呼吸道發炎，使支氣管等氣道變得更加敏感、容易收縮，也會進一步作用於肺部迷走感覺神經 ，誘發咳嗽反應。

過去對於病毒感染後咳嗽及氣喘惡化的研究，多著重於呼吸道發炎、黏膜腫脹及氣道阻塞等現象。研究團隊透過小鼠實驗模型與臨床檢體分析，建立「免疫細胞活化－周邊神經迴路啟動－呼吸道症狀表現」的研究架構，闡明血清素在周邊組織中的新功能及其與氣喘的關聯。

這項研究揭示，免疫細胞釋放的血清素會影響肺部神經，進而引發咳嗽及加劇氣喘相關症狀，拓展對免疫系統與神經系統交互作用的認識，也為相關治療策略的發展提供新的研究方向。研究成果已發表於國際頂尖期刊「免疫」（Immunity）。

研究團隊進一步發現，利用基因技術抑制血清素生成，或以藥物阻斷神經接收血清素的訊號，均可降低RSV感染所引發的呼吸道發炎與咳嗽反應，未來可望以此為基礎，探索改善氣喘相關症狀的新型治療策略。

中研院指出，RSV對嬰幼兒、高齡者及慢性呼吸道疾病患者是很大的健康威脅。台灣相關醫學會2025年資料顯示，國內每年約有2000至3000名嬰幼兒因RSV住院，其中超過9成為2歲以下幼兒。且相關研究指出，RSV住院患者中有66.8%為60歲以上長者，其中近4成為75歲以上高齡者。此外，氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）及心血管疾病患者感染RSV，也有較高的重症風險。