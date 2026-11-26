遠距醫療是提升偏鄉、急重症醫療品質的重要方式。衛福部醫事司簡任技正卓琍萍表示，健保給付已投入16億元在偏遠地區遠距醫療計畫，並在偏鄉與離島建立117個遠距急重症醫療服務據點，並透過線上跨院會診，提升兒童重難罕症的診斷率。遠距醫療仰賴網路穩定，未來將持續推動5G技術建設。

台灣永續能源研究基金會今天舉辦健康台灣韌性醫療論壇。卓琍萍指出，遠距醫療的照顧場域延伸到偏鄉、居家、長照跟緊急救護現場，目前台灣的遠距醫療有三大類型。第一類是健保遠距醫療，從6年前新冠疫情期間的試辦方案開始，逐步納入健保給付，至今已投入16億元在「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」。

第二類是急重症轉診醫療網絡，包括跨院急診、中風、外傷、心肌梗塞，到院前先將數據傳到醫院，讓醫師先行評估，如今全台已有117個遠距醫療服務據點，主要在偏鄉與離島衛生所，落實醫療平權與可近性。

卓琍萍表示，有時候救護車很急或在很遠的地方，頻寬與穩定連線技術就非常重要，電信業者在2020年設立台東大武鄉第一個5G站，把台東15個偏鄉衛生所連結起來，覆蓋率達100%，未來持續與民間業者合作提升偏鄉通訊。

第三類是兒童重難罕症，從新冠疫情後，已建立兒童困難診斷平台，結合遠距跨院會診，目前已收案110多個案例，診斷率達到44%，媲美美國和日本。

衛福部全民健康保險會主任委員周麗芳指出，健康台灣深耕計畫114至118年，5年共投入489億元，目標之一就是導入智慧醫療科技。如今智慧醫療已經走出實驗室，進到臨床現場，包括在宅、偏鄉、急救照護，實際案例如台北市消防局5G救護車、台東縣遠距診療、國衛院5G糖尿病遠距連續醫療、亞東醫院視訊門診照護等，除了政府的投入，也要集結民間電信公司，在兆元健保的時代，提升醫療效率、醫療韌性。

周麗芳指出，健康台灣未來8年的目標，希望將國人平均餘命從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命之比率從10%降低至8%，兒童死亡率從5.3%降低到4%以下，讓全齡人獲得以人為本的照顧。