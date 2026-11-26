因應2026年地方公職人員選舉，離島民眾返鄉投票需求增加，民航局已協調航空公司規劃航班及加開班機，增加離島航線運能。選舉疏運期間（11月27日至30日），國內航線共提供1,010架次、73,864個座位，其中澎湖、金門及馬祖航線合計提供68,590個座位。目前離島航線訂位需求踴躍，部分日期及時段航班已近滿訂，民航局提醒民眾可多加利用海運船班，彈性安排返鄉行程。

民航局表示，本次選舉疏運期間，已協調航空公司依旅運需求及運能許可，規劃航班及加班機，其中澎湖航線提供28,572個座位、金門航線提供34,490個座位、馬祖航線提供5,528個座位，以因應離島民眾返鄉投票、就學、就醫及其他交通需求。民航局將持續掌握各航線訂位情形，並視旅運需求協調航空公司適時調整運能。

民航局指出，11月27日基隆往馬祖、高雄往澎湖等海運船班目前仍有艙位可供訂位，呼籲民眾可依目的地及行程需求，考量搭乘海運返鄉，善用海空運多元交通方式，分散尖峰旅運需求。

民航局也提醒，離島航班較易受天候影響而異動，民眾搭機前應留意航空公司航班資訊及最新氣象狀況，並提前抵達機場辦理報到，以利行程順利。