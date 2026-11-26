星宇航空25日與日本香川縣知名神社「金刀比羅宮」於神社內舉辦發表會（授予奉告祭），宣布共同推出「航空安全御守」，將金刀比羅宮對旅途平安的祝福，與星宇航空對飛航安全的堅持相互結合，亦展現星宇航空積極深耕四國市場、促進台日文化交流的成果。

星宇航空本次與金刀比羅宮聯名的「航空安全御守」以「航空安全，展開美好旅程」為設計主軸，巧妙融入飛機與跑道意象，並透過特殊工藝呈現虹彩效果，隨著光線照射折射出繽紛漸層光彩，象徵守護每一段飛行旅程。搭配精緻的金色編繩點綴，展現典雅細緻的設計風格。御守承載著對飛航安全的祝福，也傳遞星宇航空對每一位旅客平安啟程、順利抵達的美好期盼。

金刀比羅宮位於日本香川縣琴平町，以守護海上交通安全聞名，自古以來便是日本民眾祈求航海平安、旅途順遂的重要信仰中心，每年吸引來自日本各地及海外的旅客前往參拜，其中通往御本宮的785階石階更是著名特色，兼具歷史與宗教意義。此次雙方合作推出「航空安全御守」，不僅傳遞守護旅途平安的美好心意，也讓更多旅客認識香川縣深厚的文化底蘊。

星宇航空台中-高松航線目前每周五班直飛，串聯台灣中部與日本四國地區，讓台灣旅客能更便利地前往香川縣及四國各地旅遊，也為日本旅客提供更多元的交通選擇。