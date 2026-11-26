台灣生育率去年跌至0.69，已成為全世界生育率最低的國家，但生得少、兒虐事件卻攀升；根據衛福部統計，兒少保通報案件從110年的4萬4539件，到去年7萬3231件，若區分家內或家外案件，112年家外案件首度超車家內案件，從3萬0237件，到去年來到4萬4599件，衛福部保護司司長郭彩蓉表示，推測與愷愷案後，大幅國人對家外通報案件的意識提升有關。

長庚醫院今舉辦2026「第五屆長庚體系兒少保護全人醫療照護研討會」。自2022年起，每年舉辦兒少保研討會，今年已邁入第五年，長庚醫療體系自2018年投入兒童保護工作，建置跨科別兒少友善整合合門診，提供疑似受虐兒少傷勢評估、專家意見及後續醫療追蹤，同時深入安置機構提供外展健康訪視。2026年截至10月，長庚體系友善兒少聯合門診服務約2352人次，安置機構健康訪視達1401人次。

郭彩蓉今參與研討會，並分析近年兒少保通報案件，她指出，近年兒少通報案，從112年起出現變化，過去社會對於兒虐案，多會先入為主認為是「家庭內」發生的案件，多數家長認為「我沒有打小孩，那兒虐案通常與我無關」，但隨著社會陸續發生托嬰中心、幼兒園，或是送拖保母後的虐待事件後，民眾大幅提高對於「兒虐」的意識，不再認為與我無關，大幅提高兒虐意識。

從通報數據分析，兒少保通報案件從110年的4萬4539件，到去年7萬3231件，若區分家內或家外案件，112年家外案件首度超車家內案件，從3萬0237件，到去年來到4萬4599件。郭彩蓉說，家外通報案件數於112年超車家內案，她認為與社會注目的「愷愷案」有關，也認為此案大幅提升國人的通報意識，也揪出更多的家外虐待案件。

一旦發生兒虐事件，受害人的家庭功能若不足，將依規定開案，由社工介入給予支持資源。114年開案案件類型，仍以家內兒虐占比為最多，達74.8%，家內施虐者有七成以上是父母或養父母，4.6％為同居人、4.4％為祖父母；而家外占比為25.2％，施虐對象最多為男女朋友，占52.5％，其次為同學26.2％、陌生人9.9％、教師7.3％、保母2.2％。

分析受虐年齡，以12歲以上、未滿15歲最大宗，占整體的四分之一，為25.1%。郭彩蓉表示，多數會認為受虐兒少，應該是年紀愈小、愈為脆弱、愈容易遭受到虐待，數字的呈現以青少年為大宗，主要與「就學」有關，年紀愈小不代表沒有遭到虐待，而是不容易被發現，除非送至醫療院所就醫時被發現，否則是最容易被忽略的一群人。

青少年因義務教育已進入到學校就讀，每天有非常多雙眼睛看著，無論是老師、同學，都可能察覺到受虐兒少的異狀，因此被發現，且青少年與兒童暴力的樣態不同，若遭到不當對待有機會反抗，當發生衝突時，受虐情形更容易被發現，也有鑑於此，對於小小孩遭到虐待的情況，需加注更多資源挖掘問題。

郭彩蓉提到，兒虐通報率升高，兒虐致死率整體呈下降趨勢，110年為26人，到了113年來到高峰為37人，去年降至24人。兒虐致死案例家內案件雖占多數，但112年到114年家外案件數明顯成長，從112年5人、113年7人、114年5人，與110年與111年約1到3人相比增加，反映家外的照顧環境，如托嬰中心、托育機構等的監督機制需加強。

衛福部除了持續強化社安網，並提升親職教育等，目前守護兒少確實持續受到挑戰，包含第一線社工面臨三重困境，通報量增加使系統超載、資源遭排擠使重大案件無法立即處理、高課責出現留才困境等，將給予第一線社工更彈性的支持與分流，並給予人才更多的培育，不管是提升薪資、專業培訓、擴充人力等，改善三重困境。

而法制上將研議修兒少法，強化分流分級，家內或機構兒虐案，歸屬於社政機關；家外如學校、幼兒園等歸屬於教育機關；運動教練等歸屬於運動機關，也避免重複通報；同時在組織上成立兒少專責單位，成立兒少及家庭支持署等，真正接住每一位需要的孩子。