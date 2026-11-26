醫師走進高風險幼童「小花」的家，發現孩子平時玩耍的空間堆滿雜物、睡眠空間缺乏防墜措施，樓梯口未設置安全門欄，桌腳也沒有防撞保護，看似平常的居家環境，卻處處暗藏危機。醫師察覺，小花不僅身材較為矮小，還疑似有發展遲緩，經醫療團隊介入，協助改善居家環境、銜接早期療育及調整飲食營養，孩子的發展能力逐步提升。

長庚醫院今舉辦2026「第五屆長庚體系兒少保護全人醫療照護研討會」。高雄長庚醫院分享，高長的兒童發展暨保護中心今年下半年與高雄市政府衛生局合作，推動高風險幼童居家訪視服務，由醫師、護理師、醫院社工師及社政端社工共同到宅，除了評估孩子的健康與發展情形，也深入了解家庭日常照顧及居家安全需求，協助連結醫療、早期療育及家庭支持資源。

以小花的案例為例，醫療團隊首次到宅訪視時，未急著指正家長的照顧方式，而是陪同家長檢視孩子每天活動、玩耍及睡覺的空間，從清出活動動線著手，逐步改善居家安全措施，並透過後續訪視追蹤改善情形。

訪視醫師很快發現小花疑似有發展遲緩情形，協助銜接早期療育資源，並透過一站式「友善兒少聯合門診」，再評估其生長及營養狀況，發現部分營養素攝取不足。醫護人員指導家長從日常飲食補足營養，隨著家長逐步調整照顧方式，小花的營養攝取及各項發展能力也逐漸改善。

長庚醫療團隊也曾收治一名身上帶有不明傷勢的孩童「小志」，由社工陪同就醫，面對陌生的醫療環境，小志顯得相當緊張，甚至不太敢開口。醫療團隊先透過陪伴及安撫，待孩子情緒穩定後，再進行檢查及傷勢評估，並與社政單位共同研議後續安全及照顧安排，避免孩子在接受醫療的過程中承受更多壓力。

高雄長庚院長藍國忠表示，兒少保護不僅關乎孩子當下的安全，更影響長期身心發展，尤其年幼兒童難以清楚表達自身處境，更仰賴第一線人員及早察覺警訊，透過醫療、社政及社區單位合作，及時提供協助。

長庚醫療公益發展委員會名譽主委陳昱瑞說，兒少保護是一項需要長期投入的工作，除了診斷及治療孩子身上的傷勢，內心創傷、成長發展需求及家庭面臨的困境，也需要被理解與回應，如何讓孩子離開醫院後，仍能獲得穩定照顧及支持，更是兒少保護的重要課題。

長庚體系自2022年起，每年舉辦兒少保護全人醫療照護研討會，透過醫療、護理、社工及心理等跨專業合作，串聯政府及在地服務網絡，將兒少保護落實為持續性照護工作。未來將深化跨院區合作，並強化與衛政、社政、司法及教育體系的連結，讓高風險兒少及早被發現、照顧需求獲得妥善回應，確保照護不中斷。

長庚醫療公益發展委員會名譽主委陳昱瑞說，兒少保護是一項需要長期投入的工作，除了診斷及治療孩子身上的傷勢，內心創傷、成長發展需求及家庭面臨的困境，也需要被理解與回應，如何讓孩子離開醫院後，仍能獲得穩定照顧及支持，更是兒少保護的重要課題。圖／長庚醫院提供

長庚醫院今舉辦2026「第五屆長庚體系兒少保護全人醫療照護研討會」。圖／長庚醫院提供