過去包括由護理師擔任的糖尿病衛教師及營養師等醫療團隊照顧糖尿病人，可以透過「整合糖尿病品質支付（P4P）」獲得專業給付。然而，衛福部健保署今年6月起，將糖尿病P4P計畫整合併入「大家醫計畫」，新增追蹤管理加成費、糖尿病新收案整合照護費，卻取消提供護理師、營養師專業給付。護師公會全聯會憂心，此措施恐讓院所投入人力誘因降低，盼健保署邀集不同專業團體檢討給付制度。

健保署糖尿病管理制度實施近半年，營養師、護理師公會接連發聲，呼籲維持衛教師、營養師專業給付。護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，支持大家醫計畫2.0擴大照護涵蓋率，但呼籲衛福部與健保署在整合糖尿病品質支付時，應將合格護理衛教師、營養師實際參與列為追蹤管理及年度照護給付要件，並保留可辨識、查核的專業照護支付，而非整包給付提供給團隊。

據了解，各家診所營養師多為兼任身分，若無專有給付機制，營養師所受影響甚鉅，每月收入恐減少1萬元之多。護理師雖同受影響，然因護理師服務內容多元，實際衝擊不易估計。陳麗琴指出，糖尿病患者需透過營養師專業衛教，在符合其生活習慣方式前提下，調整飲食習慣，才能讓病情獲得控制，為不可省略的重要環節。

擔任糖尿病衛教師的護理師，除需接受完整時數訓練，還需至醫療院所實際學習如何照顧糖尿病患。陳麗琴指出，糖尿病人回家後，平日需定期扎針量測血糖，也要定期服用藥物、落實日常運動等，才能讓病情獲得穩定控制，因糖尿病導致末梢血管問題，病人還需學會如何保護雙腳，否則一旦受傷，可能需要截肢，這都需要由護理師擔任的糖尿病衛教師協助。

護理師公會全聯會指出，若給付條件未明確連結專業人員實際提供的衛教與追蹤服務，院所長期投入團隊人力的誘因恐將減弱，也可能影響病人接受持續照護的機會，呼籲維持糖尿病P4P共同照護的獨立支付機制，明列護理衛教、個案管理與營養照護的給付項目，讓院所能穩定配置專業人力，也讓健保資源的使用可追蹤。

此外，全聯會建議，應把合格人員的實際服務納入給付要件，追蹤管理及年度照護應由具糖尿病共同照護網資格的醫師、護理衛教師及營養師共同提供，各層級院所應適用一致的照護品質要求，並可透過合法共聘或跨院所支援，維持服務可近性，並呼籲政府邀集護理、營養、醫師及病人代表，共同檢視新制實施後專業人力配置、衛教服務完成率、持續追蹤情形及血糖控制成果，並據以修正支付規定。