入冬之際，在山林與溫泉中安頓身心，成了許多海外旅居族與頂層橘世代的共同嚮往。距桃園機場僅約30分鐘車程的「亞洲健康智慧園區」，以森林綠意與深層溫泉打造出媲美日本輕井澤的養生莊園。創辦人彭培業親筆記錄住戶蘇女士從天母移居關西的心路歷程，見證長輩如何活出「歸來仍是少年」的精彩日常。

長居天母高檔社區40年的蘇女士，70歲單身的她在網路上看到亞洲健康智慧園區後動心預約，抵達關西莊園便被悠閒充滿活力的氣場與乾淨空氣吸引，決定定居於此。這個世代歷經台灣經濟起飛，30年前的觀念是「老了要有人照顧我」；30年後則是「要有更好的環境，讓我更健康」。台灣人平均壽命雖長，卻容易忽略最後一段「不健康餘命」長達7至8年（歐洲最短僅2周）。為了不讓人生有十分之一的時間臥床依賴照護，戰後嬰兒潮頂層客群的退休決策，講究科學數據支持。

健康是基於科學數據選擇

WHO公開呼籲空氣汙染是「新菸害」，活在髒空氣裡形同每天24小時吸二手菸。有國外生活經驗的蘇女士對此十分重視。園區位於新竹關西，占地6000坪，其中3600坪為療癒園林，迎面是上百公頃南山山景。關西是著名長壽村，年均晴天逾230天，園區PM2.5長期低於全台平均並符合WHO健康標準。人一天只吃三餐，卻要呼吸2萬8000多次，好空氣正是蘇女士身心健康的核心底氣。

晴天多、空氣好，人自然願意走出門。為防滑倒，台灣CNS戶外防滑係數標準為0.55、美德標準為0.6，園區則自我要求達0.7以上，讓長輩在細節守護下安心運動。

溫泉是天然的環境維他命

溫泉醫學常說「溫泉是天然的環境維他命」。園區選址時特別納入自有溫泉，向下鑽探1520公尺，提供42度深層美人湯。住戶下樓就能泡湯，透過水療促進血液循環、放鬆關節肌肉，享受有如日本箱根溫泉旅宿的日常犒賞。

醫療、安全、心靈又和諧

身體養好，醫療更要接得上。臺北醫學大學附設醫院「樂齡診所」直接進駐園區，住戶僅收75元掛號費，落實「隨需而醫」。園區另設專屬綠色通道與24小時全職護理師團隊，並結合一站式連續照護（CCRC）護理之家，讓家人安心無憂。

心靈同樣有處安放。園區與天下文化合作，每間客房皆備有定期輪替7本新書的「悅讀循環書籃」，打造知識型養生；公設更規畫匹克球場、迷你高爾夫果嶺、鋼琴室與擊鼓室。一年來，蘇女士下樓學鋼琴、練瑜伽，天天過得充實快樂。園區希望讓80、90歲的住戶依然能游泳、泡湯、打匹克球，活得像個來度假的年輕人。

「願你漂泊半生，歸來仍是少年」。

彭培業（亞洲健康智慧園區創辦人）