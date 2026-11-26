新北市蘆洲區有2間政府立案的精神護理之家爆發疑似凌虐致死案，檢警月中相驗2名病患遺體時，發現其中1名死者在鞋底藏遺書、內褲寫遺言，指控機構疑似超收病患導致照護不當及遭受虐待。衛福部心健司長陳柏熹回應，目前已緊急協調相關住民全數轉院安置，機構於近兩年接受醫策會評鑑皆合格，新北市衛生局也未回報異常，衛福部下周將展開全國精神護理之家抽檢，同時檢討現行申訴機制。

據了解，這2間護理之家實際負責人是同一人，被懷疑利用合法掩飾其他非法安養機構超收上百名病患，導致照護品質不佳，本月中旬有1男、1女共2名中年收容病患相繼死亡，檢警相驗遺體發現，其中男性病患竟將遺書藏在鞋底，內褲也寫有遺言，內容疑似指控機構超收及遭受不當對待，檢警懷疑死者可能因不堪長期凌虐痛苦而輕生。

陳柏熹表示，目前了解機構正在配合檢警調查，有詳細情形會再對外公告並對外說明，目前大家關心的其餘住民已全數安排轉至其他機構收治，量能沒問題可以完全接住這些個案。

陳柏熹說，2家機構在2024及2025年皆有交由醫策會做相關評鑑，當時都是合格通過且評鑑委員也未特別寫相關意見，後續便交由新北衛生局每年實施考評，歷年也未收到新北衛生局通報有異常的情況。陳表示，全國目前共有46家精神護理之家，可收治人數4947人，下周將針對全國精神護理之家進行不定期抽檢。

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