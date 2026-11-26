天氣逐漸轉涼，登革熱防疫仍不能鬆懈，高雄近期新增5例本土登革熱病例，台南市政府今也開登革熱防治跨局處工作小組會議，由副秘書長林榮川主持，盤點各局處權管場域防疫進度，並要求加強環境巡檢及孳生源清除，防範疫情入侵。

疾管署南區管制中心主任劉慧蓉表示，依疾管署統計，截至今天國內累計267例登革熱確定病例，其中本土27例、境外移入240例，以越南73例最多，其次為菲律賓38例、印尼32例；高雄小港、鼓山近期出現本土登革熱群聚疫情，社區傳播風險升高，也提醒醫療院所提高警覺，落實TOCC問診，必要時使用NS1快篩輔助診斷。

國衛院國家蚊媒防治中心博士黃旌集則提醒，今年聖嬰現象可能持續至明年春季，冬季氣溫偏暖、降雨增加，都可能有利病媒蚊孳生，雨後應加強清除積水。衛生局也說，近期南部氣溫逐漸轉涼，但白天溫度仍適合病媒蚊活動，民眾應持續巡查居家內外環境，清除積水容器。

衛生局強調，感染登革熱可能出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、噁心及紅疹等症狀，若有疑似症狀應儘速就醫，並主動告知旅遊及活動史，相關防疫資訊可至台南市登革熱防治中心網站查詢。