台南下營弘昌碾米工廠經買主盲測脫穎而出，將所有的9.5公噸圓糯米外銷英國，今由市長黃偉哲與業者共同完成封櫃儀式。

黃偉哲表示，圓糯米用途廣泛，適合製作粽子、甜點及各式米食料理。此次台南圓糯米「台稉糯1號」在英國買主進行盲測中，與來自中國、越南、泰國等國家的糯米競爭，最終以品質取勝，繼過去成功拓展日本等海外市場後，成功打入英國主流超市通路，展現台南稻米的國際競爭力。

弘昌碾米工廠表示，此次圓糯米順利外銷英國，除感謝新加坡「新台灣館」從中協助，也感謝市府長期致力於在地農特產品海外行銷，為農民創造更多銷售機會。未來將與契作農民持續精進田間管理及加工技術，穩定稻米品質，與市府一同擦亮「台南好米」金字招牌。

農業局指出，弘昌碾米工廠長期輔導農民契作生產，並導入現代化低溫冷藏筒及智慧碾製設備，通過產銷履歷、ISO及HACCP等多項驗證，落實產品品質及食品安全管理。此次市府透過海外買主媒合、產品推薦及樣品提供等方式，協助業者順利取得出口訂單。

台南下營弘昌碾米工廠經買主盲測脫穎而出，將所有的9.5公噸圓糯米外銷英國，今由市長黃偉哲與業者共同完成封櫃儀式。記者謝進盛／攝影

台南下營弘昌碾米工廠經買主盲測脫穎而出，將所有的9.5公噸圓糯米外銷英國，業者所有的米系列商品相當多元。記者謝進盛／攝影