不少不孕夫妻歷經多次試管嬰兒療程，卻始終等不到好消息，不僅耗費金錢、時間，更承受龐大的身心壓力，部分女性甚至因害怕打針而延誤治療。生殖醫學專家指出，隨著胚胎著床前染色體檢測（PGT-A）技術精進，有助於改善胚胎植入決策，加上口服促性腺激素釋放激素（GnRH）拮抗劑的研究發展，未來試管嬰兒療程有望減少打針次數，降低女性求子負擔。

宜蘊醫療近日攜手台大生物科技研究所舉辦「2026生殖論壇」，吸引全台65家生殖中心、約250位生殖醫學醫師、胚胎師及諮詢師參與，聚焦胚胎染色體檢測、胚胎切片技術及口服新藥等三大議題。

宜蘊醫療總顧問劉志鴻表示，PGT-A主要是透過胚胎切片，檢測染色體是否異常，協助醫師篩選適合優先植入的胚胎。尤其是35歲以上女性、曾多次胚胎植入失敗或反覆流產者，可經醫師個別評估是否接受檢測，避免不必要的植入，減少時間、金錢及心理負擔。

不過，胚胎檢測也可能因判讀誤差，讓原本具有生殖潛力的胚胎遭到排除。劉志鴻指出，從臨床用藥、胚胎培養環境、切片技術到檢測平台的準確性，任何一個環節出現問題，都可能影響患者的懷孕機會。

宜蘊生殖中心醫師張至婷表示，部分被判定為「節段性染色體異常」的胚胎，也就是染色體部分片段出現缺失或重複，仍可能具有生殖潛力，單次切片取樣未必能完整反映整顆胚胎的染色體狀態，因此不能僅憑一張檢測報告，就認定胚胎完全沒有植入價值。

美國生殖醫學會2024年發布的臨床建議也指出，目前尚無充分證據顯示，所有接受試管嬰兒療程的女性，進行PGT-A檢測都能提高活產率，應依患者年齡、胚胎數量及過往治療經驗，審慎評估檢測的效益與風險。

除了胚胎檢測技術，減少打針次數也是生殖醫學的重要研究方向。台北協育診所院長黃建榮指出，傳統試管嬰兒療程除了施打排卵針，促進卵泡生長，通常還須使用注射型拮抗劑，避免卵子尚未取出就提前排卵，增加患者的治療負擔。

近年口服拮抗劑已應用於子宮內膜異位症、子宮肌瘤等疾病，相關臨床研究也顯示，部分口服拮抗劑具有抑制提前排卵的潛力，未來有望取代部分注射藥物，減少打針次數及用藥負擔。不過，現階段仍無法全面取代排卵針，適用對象及用藥策略仍須進一步確認。

劉志鴻強調，生殖醫學的進步，不應只是追求更先進的技術，更重要的是讓患者少走冤枉路，在兼顧安全與療程成效的前提下，減少不必要的醫療支出及身心煎熬，讓求子之路不再如此艱辛。