雪霸國家公園管理處與衛福部苗栗醫院今天上午簽署「跨界療癒．原鄉共好．守護自然資源與人類健康」合作備忘錄；雙方宣布將結合國家公園的自然生態場域與公立醫院的臨床醫療專業，共同打造自然永續發展與守護在地健康的新典範。

雪霸管理處表示，早在2009年雪見遊憩區啟用時，當年的衛生署苗栗醫院便不畏山區路途遙遠與天候考驗，每周調派醫護人員進駐設立「雪見遊憩區假日醫療站」，長年深入第一線照護遊客與部落居民健康。

此次國家公園以保護自然生態，苗醫以照護民眾的身心健康的宗旨，雙方秉持以「對生命的尊重與守護」為核心價值，跨越十餘年的深厚情誼再升級合作，從過去雪見醫療站的「點狀守護」，升級為環境與人類健康一體（One Health）的全面性永續夥伴關係。

雪管處指出，這項合作將持續推動至2029年12月31日共3年，合作內容聚焦在行銷宣傳國家公園理念、環境教育與健康促進、深化資源共享與永續互利、深耕原鄉衛教實踐醫療當責、科學減壓與森林療癒、優化緊急救護與人員培訓等六大面向。

首波合作將於明年初規畫在苗栗醫院院區舉辦「雪霸生態攝影展」，透過優美壯觀的山林影像與影音文宣走入醫院大廳與候診空間，讓民眾在就醫之餘也能感受自然之美，藉此療癒身心，也深化對生態永續的認同。此外，雙方未來也將推動「科學減壓與森林療癒的綠色醫療方案」、「醫護人員環境教育生態之旅」、「原鄉部落衛教義診醫療當責活動」、「優化巡查人員救護增能培訓與知識交流計畫」等合作規畫。

苗栗醫院院長徐國芳表示，雙方對此次合作充滿期待，盼透過資源共享交流，將「國家公園環境生態保育」與「苗醫社區醫療健康促進」跨界結合，達到共創「自然資源永續」與「人類健康福祉」的雙贏典範。

雪管處處長林文和強調，透過雙方「強強聯手」與「資源共享」，不僅要讓醫院成為推廣保育理念的重要窗口，更要讓專業醫療成為守護山林、巡查人員與原鄉居民的堅實後盾，共同樹立「永續共好、健康福祉、互惠共榮」新標竿。

雪霸國家公園管理處處長林文和（左）與衛福部苗栗醫院院長徐國芳（右）今天簽署「跨界療癒．原鄉共好．守護自然資源與人類健康」合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影