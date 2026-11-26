明年春節連假長達7天，台金航線返鄉及赴台需求預料再掀訂位高峰。金門縣政府提前啟動疏運整備，昨天邀集金門航空站、車船處、港務處及各鄉鎮公所等單位召開「116年春節疏運協調會」，規劃結合五鄉鎮公所設置訂位服務櫃台，協助不熟悉網路操作或無法上網的鄉親訂票，春節期間並將在台灣西部5座機場設置服務櫃台，盼降低返鄉候機的不便。

116年春節假期自2月4日至10日，共計7天，2月5日為除夕、2月10日為大年初五；民航局規劃春節航空疏運管制期間為2月3日至11日，共9天，期間機票採「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用規定，提醒旅客留意搭機時間及相關限制。

縣府預估，台金航線將出現兩波單向旅運尖峰，2月3日至6日為台灣返金潮，2月8日至11日則是金門赴台高峰；此外，2月7日大年初二適逢傳統回娘家習俗，預料雙向交通需求都將增加。民航局也將航班尖峰分為兩階段，2月3日至7日以台灣往金門為主，2月7日至11日則轉為金門往台灣。

為讓鄉親順利取得機位，縣府規劃在春節正班機及第一波、第二波加班機開放訂位當天，結合金門五鄉鎮公所設置服務櫃台，提供訂位協助，照顧不熟悉網路訂票或缺乏上網設備的民眾。

至於春節期間的旅客服務，縣府將在台北、台中、嘉義、台南及高雄等台灣西部5座機場設置鄉親服務櫃台，並於台北航空站及金門航空站推動聯合候補單一窗口作業，整合候補資訊及服務流程。後續也將視民航局旅客疏運A、B、C計畫執行情形及候補人數，適時協調相關單位啟動應變疏運機制。

縣府表示，春節是鄉親返鄉團圓的重要時刻，航空疏運攸關民眾交通權益，將借重過去疏運經驗，提前整合各單位量能，做好訂位協助、機場服務及候補調度等準備，盡力讓鄉親安心返鄉、平安過年。