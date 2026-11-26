年紀大了、牙口不好，只能吃稀飯、配豆腐？為讓咀嚼能力退化的長者也能享受美食，今年12月將陸續於中、南、北三區舉辦「千歲宴」，集結全台10家餐飲及相關業者，推出33道質地調整料理，從野薑花粽、客家封肉、東坡肉、獅子頭，到海鮮蒸蛋、養生雞湯等，讓長者不必因牙口不好而犧牲享用美食的樂趣。

根據衛福部國民健康署2021年國民健康訪問調查顯示，我國逾7成長者有部分缺牙問題，近3成自認牙齒功能不佳，近7成因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題，限制了食物選擇。長期下來，容易因蛋白質、膳食纖維及熱量攝取不足，增加肌少症、衰弱及失能風險。

國健署近年積極推廣「質地調整飲食」，透過食材挑選、切割及烹調技巧，改變食物的軟硬度及濃稠度，在兼顧營養及美味的前提下，讓長輩更容易入口，也盼藉由餐飲業者加入，改善高齡者外出用餐不易的困境。

今年「千歲宴」將於12月1日、4日及8日分別舉辦中區、南區及北區活動，參與業者從地方特色小吃、客家餐館、傳統辦桌到星級飯店，部分料理更已列入常態供應菜單。北區包括基隆市母湯Mom’s Soup、新北市古伯手工米苔目及源隆美食，端出飛魚卵鱸魚粥、香魚甘露煮、紅燒虎掌炆花膠及古早味三絲芋燉等特色佳餚。

中區包括新竹縣鵝姐野薑花粽、苗栗縣茅鄉亭、台中市欣燦客家小館及寧菠小館，推出紅棗魚、芋頭排骨湯、客家小封肉、東坡肉及貴妃芋頭等料理。南區則有嘉義縣布袋鎮農會、台南大員皇冠假日酒店及翰品酒店高雄參與，其中翰品酒店推出曾獲2024年銀養創新料理競賽專業組金獎的「衝浪雞、水波蛋、蛋黃醬」及「芋泥烤魚鵝蔥油」等料理。

國健署指出，質地調整飲食並非一味將食物打成泥狀，更不是每天只能吃稀飯。民眾在家備餐時，可掌握三大技巧，包括挑選魚肉、雞蛋、豆腐等較軟嫩食材；去除魚刺、骨頭、粗纖維及堅硬外皮，將食材切成適口大小；善用蒸、燉、煮等烹調方式，增加食物的柔軟度及濕潤度。

國健署提醒，牙口不好與吞嚥障礙並不完全相同，若長者經常在喝水或進食時嗆咳，應尋求專業醫事人員評估，依個人咀嚼及吞嚥能力選擇適當的食物質地，避免誤嚥。民眾可掌握高齡飲食「三好一巧」原則，吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，讓長輩不僅能攝取足夠營養，也能與家人同桌共享美食，維持生活品質及健康。