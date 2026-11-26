國泰醫院今宣布，於「2026台灣健康永續獎」一舉拿下5大獎項，院長簡志誠更榮獲「永續傑出人物典範獎」。院方近年將節能減碳深入開刀房、心導管室等臨床場域，2025年較2023年減碳2068公噸，減幅近22%，並透過生成式AI、智慧排班等措施，減輕第一線醫護人員工作負擔。

國泰醫院除獲得永續傑出人物典範獎外，另獲氣候領袖獎、職場福祉領袖獎、社會共融領袖獎及人才發展領袖獎等4項殊榮。簡志誠親自擔任院內永續發展委員會主任委員，並帶領43位主管取得「氣候與健康管理師」證照，將永續觀念融入醫院日常營運及臨床照護。

醫院須全天候維持醫療服務，如何兼顧醫療品質與節能減碳，是醫療院所面臨的一大挑戰。簡志誠指出，除強化廢棄物管理、綠色採購，鼓勵員工低碳通勤及蔬食外，更將開刀房、心導管室、內視鏡室及透析中心等醫療單位列為節能減碳重點，從臨床服務到日常營運全面推動綠色轉型。

面對醫護人力短缺及高壓工作環境，簡志誠強調「同仁自己決定幸福」，依據員工需求，舉辦台北大巨蛋觀賽、兒童新樂園包場等紓壓活動，並提供員工心理諮商、母性健康保護及友善工時等措施，建立涵蓋不同職涯及人生階段的支持制度。

另透過生成式AI、智慧排班及護理流程優化，減少繁瑣的行政作業，希望讓醫護人員有更多時間投入病人照護，改善工作環境，提升人才留任意願。國泰醫院亦將台灣智慧醫療經驗輸出國際。友邦聖露西亞非傳染性疾病占總死亡人數逾8成，當地過去仰賴紙本管理病人資料，慢性病篩檢、轉介及後續追蹤面臨不少困難。

國泰醫院與國際合作發展基金會攜手合作，建置「i-Screen智慧社區篩檢系統」，導入免抽血的疾病風險評估模型，協助當地醫護人員及早辨識心血管疾病、糖尿病高風險族群，並透過醫護種子師資培訓及社區衛教，建立從篩檢、轉介到追蹤的照護體系，目前服務範圍已涵蓋聖露西亞全國，未來可望推廣至其他加勒比海友邦。

在醫療人才培育方面，國泰醫院自創院以來，即提供醫師升等前全額補助赴海外進修，迄今已有逾800名醫師受惠，近年亦開設跨世代溝通、AI應用等課程，提升醫護人員專業能力。簡志誠表示，獲獎是對全院同仁共同努力的肯定，未來將持續以「氣候、健康、培力」為三大主軸，深化綠色醫療轉型、運用智慧科技減輕醫護負擔。