全國只有宜蘭一期稻作，稻田休息後隔年種出香Q好米，縣政府透過舉辦嚴選米比賽鼓勵農民提升栽種品質，今年的冠軍米及優勝名單已出爐，最近正在新北市新莊宏匯廣場7樓專櫃展售，冠軍米1公斤裝售價380元、特選米1公斤裝售價300元，數量不多，展售到本月底，歡迎消費者採購品嘗好米的香甜。

宜蘭縣政府連續辦了9屆宜蘭嚴選米競賽，這項視為米界奧斯卡等級的大賽層層嚴格把關，從栽種田地就開始監測，參賽農友須取得產銷履歷或有機驗證，並依序通過田間檢查、411項農藥殘留檢驗均未檢出、SGS稻穀多重分析及DNA鑑定等關卡，才能進入參賽門檻。

最後一關專家評比白米飯的外觀、氣味、黏硬度及口感，透過儀器評估米粒保水膜比例，並與日本等國際稻米評鑑方式接軌，所以每年嚴選米口感香Q好吃，單純咀嚼米飯就有一股自然香甜。月前已產生今年「米王」是24歲青農藍崧愷，獲得30萬獎金，另有優選5名。

宜蘭嚴選米品質風味受市場肯定，縣政府為了把好米行銷到大台北地區，最近正在新北市新莊宏匯廣場7樓專櫃展售，1公斤裝的冠軍米售價380元、1公斤裝的特選米售價300元，任選2包宜蘭嚴選米可以在櫃位參加抽獎；購買一箱10包以上，如不需宅配，另贈宏匯廣場100元禮券。

縣政府農業處表示，商品及禮券贈品數量有限，售完或送完為止，歡迎民眾把握展售至本月底，前往新莊宏匯廣場7樓選購蘭陽好米帶回家，品味宜蘭米香。

宜蘭縣政府每年評選出來的嚴選米香Q好吃，目前正在新北市新莊宏匯廣場7樓專櫃展售，分成「冠軍米」與「特選米」包裝，歡迎消費者採購品嘗好米的香甜，展售期至本月底。圖／縣府提供

宜蘭縣政府每年評選出來的嚴選米香Q好吃，目前正在新北市新莊宏匯廣場7樓專櫃展售，分成「冠軍米」與「特選米」包裝，歡迎消費者採購品嘗好米的香甜，展售期至本月底。圖／縣府提供