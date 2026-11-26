地方公職人員選舉投票將至，高鐵27日超尖峰將在南港、台北及板橋站實施自由座進站管制，不排除限縮自由座銷售，因27日晚間與28日上午已加開20班全車自由座列車，呼籲可分流搭乘。

地方公職人員選舉及全國性公民投票將於11月28日投開票，台灣高鐵這次選舉疏運期間（11月27日至30日）共加開71班次列車（南下33班、北上38班），提供749班次列車的運能。

台灣高鐵發布新聞稿指出，選舉疏運旅客訂位踴躍，首度增開17班延收車次，已接近完售、再創新紀錄，其中11月27日延收車次中的10班「紅眼優惠班次」（對號座77折優惠）將再開放2節自由座車廂做為「對號座車廂」供旅客訂位。

台灣高鐵預估，11月27日傍晚5時起至晚間8時止，南港、台北、板橋3站自由座人潮將為紅燈，因此3站將實施自由座旅客進站管制，每開放10分鐘進站、管制進站5分鐘，實際時間依現場狀況調整，必要時將提前或延長實施，對號座旅客進站則不受影響。

台灣高鐵提醒，上述管制期間自由座旅客預估排隊等候時間至少為45分鐘到1小時，呼籲自由座旅客避開上述時段，屆時若自由座旅客過多、無法消化，將評估是否限縮自由座銷售。

台灣高鐵呼籲，大台北地區旅客可多利用南港站搭車，前往台北站搭乘的旅客，優先選擇地下1樓閘門進站（近捷運板南線出口），避開空間狹窄的地下3樓閘門（近捷運淡水信義線出口），已協調台北捷運公司在捷運站內加強廣播，敬請台北站旅客配合，分流進站。

台灣高鐵表示，已於11月27日晚間以及28日上午，總計規劃多達20班全車自由座列車，其中28日為首次在週六中午12時以前，加開多達8班（南下4班、北上4班）全車自由座列車（商務車廂除外），呼籲自由座旅客不用擠在11月27晚間返鄉，分流改搭28日上午的班次，依然來得及在投票截止前，投下神聖的一票。

此外，台灣高鐵表示，感謝高雄捷運、台中捷運以及台北捷運，在27日當天配合疏運措施，增開深夜班次接駁與協助人潮分流，「彼此就像軌道兄弟偕力合作，一起成就這場民主盛宴」。

為使旅客深夜返家行程順暢，高雄捷運於11月27日跨28日凌晨0時30分、1時25分、2時15分自左營站雙向各加開3班列車；台中捷運也配合於凌晨0時15分末班車後，再加開2班0時50分、1時25分自高鐵台中站發車。

台北捷運也將於11月27日超尖峰時段，配合地下3樓閘門出入口，加派人力進行人潮動線引導。