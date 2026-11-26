農業部林業及自然保育署今天舉辦「用來自台灣森林的房卡開門一國產木竹卡」記者會，以「一張房卡，開啟一座森林」為概念，攜手旅宿業及國產木竹材產業夥伴，推動國產木竹材走進旅宿場域，讓房卡不只是開啟房門的鑰匙，成為旅客認識台灣在地特色與實踐永續消費的媒介。

隨著全球永續旅遊與減塑意識提升，歐美已有許多旅宿業者以木質房卡取代傳統塑膠房卡，減少塑膠材料的使用。台灣擁有豐富的森林資源與木竹材加工技術，國產木竹材具備天然紋理與獨特質感，成為旅宿產業推動減塑、展現在地特色的新選擇。

此次推出的國產木竹房卡，採用台灣在地生產的本土樹種木材，並研發具有台灣特色的竹製房卡，木、竹原料均來自台灣通過 FSC 森林經營驗證的林地，在地取材與加工，減少長途運輸所產生的碳排放，也讓旅宿業者在選用房卡時，能進一步支持國產木竹材產業發展。

農業部林保署今天舉辦「用來自台灣森林的房卡開門一國產木竹卡」記者會，林保署署長林華慶（左四）與旅宿業者一同推動國產木竹材走進旅宿業中。記者許正宏／攝影