聽新聞
0:00 / 0:00
林保署推國產木竹房卡 攜手旅宿業者環保減塑
農業部林業及自然保育署今天舉辦「用來自台灣森林的房卡開門一國產木竹卡」記者會，以「一張房卡，開啟一座森林」為概念，攜手旅宿業及國產木竹材產業夥伴，推動國產木竹材走進旅宿場域，讓房卡不只是開啟房門的鑰匙，成為旅客認識台灣在地特色與實踐永續消費的媒介。
隨著全球永續旅遊與減塑意識提升，歐美已有許多旅宿業者以木質房卡取代傳統塑膠房卡，減少塑膠材料的使用。台灣擁有豐富的森林資源與木竹材加工技術，國產木竹材具備天然紋理與獨特質感，成為旅宿產業推動減塑、展現在地特色的新選擇。
此次推出的國產木竹房卡，採用台灣在地生產的本土樹種木材，並研發具有台灣特色的竹製房卡，木、竹原料均來自台灣通過 FSC 森林經營驗證的林地，在地取材與加工，減少長途運輸所產生的碳排放，也讓旅宿業者在選用房卡時，能進一步支持國產木竹材產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。