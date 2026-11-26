天氣冷颼颼，加上週間捐血活動減少等因素衝擊，血庫拉警報。血基會統計，全台血庫僅剩5.8天偏低，其中O型血5天最告急，其次為A型，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分止，全台血庫只夠用5.8天偏低，其中A型血庫存量剩5.2天、O型5天、AB型6.7天均偏低，僅有B型血為正常。

進一步分析各捐血中心血庫數據，新竹捐血中心庫存8.1天正常，但A型、O型血的庫存量各6.2天、7天仍偏低；至於台北捐血中心、台中、高雄，則分別為5.7天、4.8天及5.4天，全部都偏低。

台北捐血中心主任林敏昌告訴媒體，通常週六、週日捐血活動較多，累積庫存會較佳，週間捐血活動減少，週四、週五庫存量常有偏低情形，目前偏低主要在O型、其次A型。

林敏昌說，血液是醫療上不可或缺的必需品，全台每日需求超過6000袋，捐血中心歡迎民眾如果身體健康狀況允許，踴躍加入捐血行列，捐血前後記得多補充水分放鬆心情，即能做一位快樂捐血人。

中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）攜手台北捐血中心舉辦捐血活動，即起至今天下午4時30分，有意願的民眾可以到台北寒舍艾美酒店外挽袖。

過程中發生小插曲，有民眾捐血時突然發生昏迷等迷走神經反應（VVR），所幸護理師立刻抬高他的下肢，讓血液快速回流，這名民眾不到10秒時間就甦醒，隨即還比了個讚。

林敏昌解釋，捐血不良反應最多是迷走神經反應（VVR），台北每月發生約有30到40例，平均每天約1至2例，原因包括緊張、還沒吃東西等，大多為輕微不適症狀，稍事休息即可恢復。

IRPMA理事長胡耀中接受媒體聯訪表示，除了他本身已持續捐血多年，IRPMA公益捐血活動迄今邁入第7年，累計捐出超過1700袋熱血，這次號召46家跨國藥廠會員與醫療產業夥伴共同響應，捐血一袋、救人一命。