嘉義市政府推出城市IP「木吉（Muki）」文旅推廣計畫，串聯30家特色店家及6條主題遊程，邀請民眾走訪街區、探索木都文化。3座大型充氣木吉進駐東市場、西市場及文化公園，成為城市新打卡亮點。市府12月1日起推出集發票兌換限定好禮活動，民眾消費集點就能把木吉周邊帶回家。

嘉義市文旅創新特色推廣計畫，以深厚林業歷史與木都文化為靈感，打造城市IP「木吉」。市長黃敏惠表示，木吉是隻誕生於阿里山森林的樹芽小精靈，以「森林、慢活、童趣」為核心，透過親切可愛的角色形象，傳遞嘉義林業歷史與木都文化。嘉市保留6000多棟老木屋，宛如扎根城市的人文森林，藉木吉帶旅人走進老屋、巷弄與特色街區，感受嘉義獨特的城市風景。

建設處長羅資政表示，計畫串聯30家特色店家，涵蓋餐飲美食、特色選物、藝文創作、旅宿及生活風格等產業，並邀請店家結合品牌特色與空間風格，創作獨一無二的彩繪木吉。市府同步推出「木吉主題遊程地圖」，整合合作店家及6條特色路線，串聯在地美食、藝文空間、城市景點及嘉義大白熊等打卡點，讓民眾按圖索驥，深入體驗嘉義街區魅力。

市府12月1日至2027年3月15日推出「跟著木吉遊嘉義」集發票兌換活動。活動期間，民眾在指定合作店家單筆消費滿100元，保留紙本發票或消費明細，集滿3家不同店家的消費憑證各1張，即可兌換「木吉IP限定壓克力吊飾」1個；集滿6家不同店家的消費憑證各1張，可兌換「木吉IP限定金屬磁鐵徽章」1個。

兌換地點舊城區「西門交誼創新所」一樓。使用電子載具消費民眾，須向店家索取紙本消費明細，以利現場查驗。兩款好禮每月各限量150個，當月兌換完畢後，次月再開放兌換，數量有限、換完為止。

合作店家推出消費折扣、滿額贈禮及加價購等優惠，部分店家另有限定隱藏款木吉周邊，實際內容依各店家公告為準。市府另規劃線上拍照打卡活動，邀請民眾走訪大型木吉設置地點及合作店家，分享與木吉合影，還有機會參加抽獎，相關資訊將陸續公布。

市府邀請民眾12月1日起，跟著木吉主題遊程地圖走訪特色店家、探索城市風景，透過輕鬆有趣的城市小旅行，感受木都文化魅力。活動地圖及合作店家資訊可至「木吉主題遊程地圖」查詢，活動消息請關注嘉義市政府建設處Facebook粉絲專頁。

嘉義市政府推出城市IP「木吉（Muki）」文旅推廣計畫，串聯30家特色店家及6條主題遊程，邀請民眾走訪街區、探索木都文化。3座大型充氣木吉進駐東市場、西市場及文化公園，成為城市新打卡亮點。圖／嘉市府提供