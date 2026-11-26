九合一大選倒數，疏運明天午後登場，台灣高鐵公司再宣布，選前之夜延收10班次「紅眼優惠」列車，將再開放2節自由座車廂提供旅客訂位使用。高雄捷運及台中捷運爆量返鄉人流，也將加開深夜班次接駁，協助人潮疏散。

選舉疏運明天即將登場，台灣高鐵預估尖峰時段將落在明天午後到周六中午前，目前增開的17班延收班次對號座幾近完售。針對10班77折優惠的紅眼車次，高鐵公司宣布，再開放2節自由座車廂作為對號座車廂，供旅客提前訂票。

由於紅眼車次南下抵達時間最晚近凌晨2時，為使旅客深夜返家行程順暢，高雄捷運於選前之夜跨選舉當天的凌晨0時30分、1時25分及2時15分自左營站雙向各加開3班列車；台中捷運亦配合於0時15分末班車後，再加開2班0時50分及1時25分自高鐵台中站發車，讓旅客深夜抵達後，仍可轉乘捷運返家。

除此之外，台北捷運將於選前之夜超尖峰時段，配合地下3樓閘門出入口，加派人力進行人潮動線引導。高鐵公司也建議大台北地區旅客，多利用南港站搭車，台北站搭車的旅客優先選擇地下一樓閘門進站。

高鐵公司表示， 明天傍晚5時起至8時止，南港、台北及板橋3站自由座人潮將長亮紅燈，將實施自由座旅客進站管制。每開放10分鐘進站、管制進站5分鐘，實際時間依現場狀況調整，必要時將提前或延長實施，對號座旅客進站則不受影響。

高鐵公司強調，管制期間自由座旅客預估排隊等候時間至少為45分鐘到1小時，呼籲自由座旅客避開上述時段，屆時若自由座旅客過多、無法消化，將評估是否限縮自由座銷售。

高鐵公司說，選舉疏運期間共加開71班次列車、提供749班次列車運能，其中，周五晚間到周六上午，總計將開出多達20班全車自由座列車，其中選舉當天中午12時前，更首次加開多達8班全車自由座列車。呼籲旅客不用擠在周五晚間返鄉，自主分流，抵達目的地仍來得及投票。