台灣高鐵選舉疏運訂位需求熱烈，首度增開的17班延收車次已接近完售。為增加返鄉運能，高鐵公司宣布，11月27日延收車次中的10班紅眼優惠班次，將再開放2節自由座車廂改為對號座，提供旅客訂位，對號座票價維持77折優惠。

高鐵表示，本次選舉疏運期間，台北捷運、台中捷運及高雄捷運也將配合加開深夜班次或加派人力，協助旅客轉乘及人潮分流。其中，高雄捷運將於11月27日跨28日凌晨，從左營站雙向加開3班列車，時間分別為凌晨0時30分、1時25分及2時15分；台中捷運則在27日末班車凌晨0時15分後，再加開凌晨0時50分及1時25分自高鐵台中站發車的列車。台北捷運則將於27日超尖峰時段，在地下三樓閘門出入口加派人力引導人潮。

高鐵預估，11月27日下午5時至晚間8時，南港、台北及板橋站自由座人潮將達紅燈級別，三站將實施自由座旅客進站管制，採每開放進站10分鐘、管制進站5分鐘的方式，實際時間將依現場狀況調整，必要時也可能提前或延長管制；對號座旅客則不受影響。管制期間，自由座旅客預估排隊時間至少45分鐘至1小時，若人潮過多、無法消化，也將評估限縮自由座銷售。

高鐵呼籲，27日晚間有選前之夜活動，跨縣市參加活動的民眾若移動距離較短，可改搭其他交通工具，將高鐵運能留給長程返鄉投票旅客。大台北地區旅客也可多利用南港站搭車；若從台北站進站，建議優先使用地下一樓閘門，避開靠近捷運信義線出口、空間較狹窄的地下三樓閘門，以節省進站時間。

此外，高鐵已規劃11月27日晚間及28日上午共20班全車自由座列車，其中28日中午12時前將首度於周六加開8班全車自由座列車，南下、北上各4班，商務車廂除外。高鐵呼籲自由座旅客可避開27日晚間尖峰，改搭28日上午班次，仍可在投票截止前返鄉投票。

高鐵表示，11月27日至30日選舉疏運期間，共加開71班次列車，包含南下33班、北上38班，總計提供749班次列車運能。疏運期間將密切監控自由座人潮，並在交通部協助下與台鐵適時啟動「運具聯防」。旅客出發前可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App，或LINE TODAY「分類」頁籤查詢自由座等候時間預估燈號，避開紅燈尖峰時段，改搭其他交通工具分流。