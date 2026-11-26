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未事先申請進口生存遊戲用低動能槍枝 海關：恐延誤通關
臺北關表示，喜歡生存遊戲並計劃從國外進口低動能槍枝（如彈簧槍、空氣槍或瓦斯槍等）或相關零附件之玩家，於貨物進口時，須檢附內政部警政署核發之同意文件或不列管證明，以利順利通關。
臺北關進一步說明，為維護國內治安並防堵非法改造槍枝，經濟部已將該類貨品增列輸入規定代號「364」。此外警政署亦已啟用「槍砲彈藥簽審通關業務系統低動能槍枝子系統」，並與海關「關港貿單一窗口」連線，自動進行線上單證比對。
實務執行上，時有進口人因未事先線上申請上開同意文件直接申報進口。是以，海關依法必須通報警察機關協同判定，或將樣品送交警政署實體查驗，致貨物延遲通關。
臺北關強調，槍枝為我國邊境重點查緝項目，再次呼籲進口人，於進口低動能槍枝及其零附件前，務必先取得主管機關的同意文件或不列管證明，並詳實申報，以確保貨物順利通關。
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