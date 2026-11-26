俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥品掀起減重熱潮，南投縣衛生局稽查藥品流向，查獲縣內7家藥局未憑醫師處方箋，擅自販售處方藥品「猛健樂」，另有1家診所未設置調劑處所即違法調劑供應藥品，8家業者均已依法查處，最高可處200萬元罰鍰。

衛生局指出，這次執行加強管理GLP-1受體促效劑注射劑藥品流向及使用專案，發現7家藥局未經醫師開立處方，便擅自販售猛健樂，違反藥事法第50條第1項規定；另有1家診所未依法設置調劑處所即調劑供應藥品，違反藥事法第37條第1項規定，兩類違規行為均可處3萬元以上200萬元以下罰鍰。

衛生局表示，目前國內核准用於體重控制的GLP-1類藥品共有3種成分，包括猛健樂使用的tirzepatide，以及semaglutide、liraglutide，均屬醫師處方藥品，必須經專業醫師評估後才能使用，並非一般減肥產品，民眾不可自行購買或施打。

除了違法販售問題，瘦瘦針的安全性也受到關注。衛生局指出，這類藥品可能引起腹痛、噁心、嘔吐、腸阻塞、低血糖及胰臟炎等不良反應，國內今年累計已有63件不良反應通報，其中39件與減重用途有關。近期美國FDA也發布安全警訊，提醒可能涉及罕見視神經病變及突發性視力喪失風險，台灣食藥署已啟動安全性再評估。

衛生局呼籲民眾遵守安全用藥「三要一不」，使用前要經醫師診斷評估，持處方箋到合法藥局由藥師調劑，使用期間留意身體反應，如出現嚴重腹痛、噁心、嘔吐、疑似急性胰臟炎或視力異常，應儘速就醫；切勿透過網路、社群或私人管道購買來路不明藥品。

衛生局長陳南松提醒，藥物只是體重管理的輔助方式，仍須搭配均衡飲食及規律運動，才能維持健康，也要求醫療機構及藥商遵守藥事法規定，不得違法販售或調劑處方藥品。