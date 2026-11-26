年過40歲，明明食量沒有多大改變，肚子卻愈來愈大，體重也直線上升，真的是年紀大、代謝差嗎？台中初日診所院長李唐越表示，國際大型研究發現，排除身體組成等因素後，20至60歲成人的每日能量消耗其實相當穩定，直到60歲後才逐漸下降。中年發福與其歸咎於年齡，不如檢視生活習慣，更應警惕肌肉流失、脂肪堆積所造成的「肌少性肥胖」。

2021年刊登於國際頂尖期刊「科學」（Science）的一項研究，分析全球29個國家、6421名受試者的每日能量消耗，年齡橫跨出生8天至95歲。結果發現，經身體組成等因素校正後，人體能量消耗約在1歲時達到高峰，較成人高出近50%，之後逐漸下降，20歲至60歲期間維持相對穩定，60歲後才明顯呈現下降趨勢，顛覆「40歲後代謝就會快速衰退」的觀念。

李唐越指出，中年發福與久坐、運動量減少、飲食習慣及荷爾蒙變化有關。例如，女性更年期前後雌激素濃度下降，脂肪更容易堆積於腹部。男性睪固酮濃度也可能隨年齡增長而下降，影響肌肉量及脂肪分布。

另外，若平時缺乏運動、蛋白質攝取不足，可能出現脂肪增加、肌肉量及肌力下降的情形，增加肌少性肥胖風險。李唐越說，由於肌肉是人體利用葡萄糖的重要組織，一旦肌肉量及功能下降，也可能影響血糖調節及代謝健康。

不少人為了甩掉中年鮪魚肚，採取激烈節食方式減重，卻可能連肌肉也一併減掉。李唐越提醒，健康減重不應只追求體重計上的數字下降，更重要的是減少脂肪、保留肌肉，建議掌握以下3大原則：

1.吃足蛋白質：一般成人每日每公斤體重建議攝取1.1公克蛋白質，以60公斤成人為例，每天至少應攝取約66公克，71歲以上長者則為每公斤1.2公克。可從魚肉、雞蛋、豆腐、無糖豆漿等食物補充，平均分配於三餐。減重者可經專業評估適度增加攝取量，但腎臟疾病患者應先諮詢醫師或營養師。

2.少吃精製糖及高度加工食品：減少含糖飲料、甜點、餅乾及加工零食，適量攝取蔬菜、全穀雜糧及原型食物，增加膳食纖維攝取，除了有助於提升飽足感，也有利於血糖及體重控制。

3.每周至少進行2次阻力訓練：除了健走、慢跑等有氧運動，也應安排肌力訓練，可從深蹲、靠牆伏地挺身、彈力帶划船或啞鈴訓練做起，依個人體能循序增加強度，降低減重期間肌肉流失的風險。