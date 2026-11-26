洋蔥是許多家庭料理不可或缺的食材，不過，多數人料理洋蔥時，習慣將最外層乾燥的褐色外皮剝除丟棄，可能白白浪費珍貴的營養成分。大里仁愛醫院營養師徐佳靖指出，洋蔥富含具有抗氧化作用的植化素「槲皮素」，尤其外皮含量豐富，建議民眾不妨將乾淨的洋蔥皮留下來熬煮高湯，讓料理增添營養。

徐佳靖表示，洋蔥除了含有維生素C、膳食纖維及多種含硫化合物，最值得關注的就是槲皮素（Quercetin）。這是一種類黃酮化合物，具有抗氧化、抗發炎作用，部分研究顯示，可能有助於血壓調節及心血管健康，但不能取代降血壓藥物或其他正規治療。

市售洋蔥常見黃、白、紫三種，營養特色各有不同。徐佳靖說，黃洋蔥富含槲皮素，是日常補充抗氧化物質的好選擇。白洋蔥適合燉湯，煮熟後口感清甜；紫洋蔥除了槲皮素，還含有花青素，具有抗氧化潛力，也是日常蔬菜攝取的好選擇。

不過，如何吃才能充分攝取洋蔥的營養？徐佳靖建議，由於洋蔥外皮質地粗硬，不適合直接食用，可以將乾淨、無發霉的洋蔥皮充分清洗後，放入食品級滷包袋，與雞肉、虱目魚等食材一同熬煮，待烹調完成後再將外皮取出，讓部分植化素釋放至湯汁中。除了洋蔥皮，蒜頭皮也含有多酚等植化素，可嘗試以類似方式熬煮高湯，但應注意清潔衛生。

至於洋蔥生吃、熟吃哪個比較健康？徐佳靖表示，生食有助於保留部分怕熱的營養素及含硫化合物，但洋蔥辛辣味較重，容易刺激口腔及腸胃道黏膜。烹煮雖可能造成部分營養素流失，卻能降低辛辣感，增加適口性，並非煮熟就沒有營養。

徐佳靖分享，自己曾在吃鹽酥雞時，搭配大量生洋蔥，一口氣吃下半顆至四分之三顆洋蔥，沒想到因辛辣刺激，竟造成口腔黏膜受傷。若喜歡生吃洋蔥，建議切絲後以冷水浸泡約30分鐘，有助減輕辛辣味，但仍不宜一次攝取過量。

徐佳靖提醒，洋蔥含有容易在腸道發酵的果聚糖，屬於容易引起脹氣的食物，腸胃敏感、容易腹脹或患有腸躁症的民眾，應視個人耐受程度適量攝取。服用抗凝血藥物者，若打算大量補充洋蔥萃取物或高劑量槲皮素保健食品，也應事先諮詢醫師或藥師。