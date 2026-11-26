許多民眾常常耳鳴，卻因為發作狀況不嚴重而沒有就醫。醫師提醒，耳鳴有時與眩暈、血管、壓力、藥物等原因有關，如果聽力下降、耳鳴聲與心跳同步、合併眩暈和耳悶，應該要就醫找出原因。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，耳鳴反應的不只是耳朵本身的問題，還可能跟神經、眩暈、壓力有關，有些人耳鳴只是短暫幾秒鐘，但有些人持續好幾個月，有些原因比較單純，休息後就能恢復，但有些可能是身體發出的警訊，不可忽視。

胡皓淳說，常見引起耳鳴的原因之一，是感音神經性聽損，耳鳴跟聽力退化一起出現，當內耳毛細胞受損，大腦可能因為接收不到完整的聲音訊號，而產生耳鳴；也可能是因為暴露在噪音環境，如演唱會、工地、高分貝環境，都可能讓內耳毛細胞受傷，看似短暫的耳鳴，卻可能累積聽覺損傷。

部分患者的耳鳴伴隨眩暈。胡皓淳指出，可能是梅尼爾氏症，如果耳鳴同時伴隨反覆眩暈、耳悶感或聽力忽好忽壞，就需要考慮是否與梅尼爾氏症有關；若曾有過突發性耳聾，即使患者聽力逐漸恢復，耳鳴仍可能持續存在，若突發性耳聾越早治療，越有助於改善後續預後。

胡皓淳表示，也可能跟中耳問題和藥物有關。當耳垢過多、中耳積水，耳朵可能出現悶悶的低頻耳鳴，通常治療後有機會明顯改善；也有些藥物具有毒性，可能影響內耳或聽神經，引發藥物性耳鳴，若是在使用新藥後出現耳鳴，建議主動與醫師討論。

血管、壓力也有影響。胡皓淳說，若耳鳴聲和心跳同步，或會隨著轉頭、姿勢改變而變化，可能與血管或頸部相關問題有關，需要進一步檢查；壓力、焦慮與睡眠不足不一定會直接造成耳鳴，但可能讓原本存在的耳鳴變得更明顯，也容易形成耳鳴與焦慮互相影響的惡性循環。

胡皓淳提醒，不是每一種耳鳴都代表有危險，但也不是每一種耳鳴都可以忽視，如果民眾突然出現耳鳴，還伴隨聽力下降、耳鳴聲和心跳同步、只有單側耳朵持續耳鳴、耳鳴合併眩暈、耳悶或流膿等症狀，都建議盡快安排耳鼻喉科醫師評估。