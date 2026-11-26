異位性皮膚炎是一種基因與環境相互作用引起的慢性、復發性發炎性皮膚病，發病時會導致皮膚屏障功能受損與免疫系統過度反應。馬偕紀念醫院皮膚科主任吳南霖提醒，台灣異位性皮膚炎盛行率約為4.18%至6.7%，而近年門診觀察有增加趨勢，值得注意。

「我知道很癢，但你不要一直抓啦！」17歲的李同學4年前確診異位性皮膚炎，這是他最常聽到的一句話。在他心中，這種不被同理與「解釋再多都沒有用的委曲」，只有自己知道。

在他的就醫歷程中，僅管按時擦藥，注意保濕，還是無法徹底解決皮膚窘況，一年多前，開始接受生物製劑治療後，皮膚泛紅與搔癢逐漸改善，晚上也能安穩入睡，上課注意力改善，心情與同儕相處都變的較好。

吳南霖表示，異位性皮膚炎是一種基因與環境相互作用引起的慢性、復發性發炎性皮膚病，發病時會導致皮膚屏障功能受損與免疫系統過度反應，常見症狀包括皮膚乾燥、紅疹與搔癢，冬季乾燥、夏季悶熱流汗、接觸刺激物或壓力增加，都可能使症狀惡化。

吳南霖說明，近年皮膚科醫學界提出「皮膚疾病累積損害」（Cumulative Life Course Impairment，CLCI）概念，主要是因為異膚及乾癬這類慢性發炎性皮膚病，會因為身體不斷產生發炎反應，除了搔癢難耐，影響睡眠與社交生活，加上皮膚長期的累積性傷害，將造成生活品質與人際互動的一大威脅與障礙。

由於異膚患者需要長期且適當的疾病控制，日常基礎照護包含，保濕、減少刺激及避免已知的症狀誘發因素等。當出現發炎症狀時，仍須依醫師評估使用適當的抗發炎藥物，切忌自行停藥與調整減量，也勿聽信坊間沒有醫學實證治療方式。

吳南霖提醒，對於經適當治療仍控制不佳的中重度患者，目前已有生物製劑及口服小分子標靶藥物等選擇，可依年齡、疾病嚴重程度及個別健康狀況評估使用。

李同學為了讓更多人正確認識疾病，並建立病友情緒支持，發起「一膚畫」計畫，透過訪談病友、蒐集真實故事，交由藝術創作者將生命故事以繪畫展現，即日起至12月31日於馬偕紀念醫院9樓展出35幅作品，以鼓勵其餘病友。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，異膚患者面臨的是一項長期抗戰，除了皮膚問題，更應該照顧到患者身、心、靈、社的全人醫治，透過正確的醫療、心靈的支持與鼓勵社會參與與社交活動的正常化，才能真實的成為患者最有力的依靠與信賴；作品用色時而明亮時而灰暗，反映出的是病友最真實的聲音，中間有許多細節的展現，也看得出醫院重視病人與傳遞文化的核心理念。