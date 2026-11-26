中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）今天舉辦2026年「感恩有您，齊心讓熱血代代相傳」，現場逾40家跨國藥廠會員、數百人參與挽袖捐血活動。不過，期間發生意外插曲，一位外籍藥商高層在捐血過程中突然雙眼上吊，當場昏倒，約10秒後甦醒。一旁護理師急忙為他抬起雙腳拍打，幫助血液回流，後續安排至一旁繼續抬腿休息，並提供含糖運動飲料，所幸並無大礙。

這名藥商高層來自跨國大型藥廠，率藥商團隊合照後，步上捐血車挽袖捐血，過程中還大方對官方及媒體攝影鏡頭比讚。不過，捐血至一半，他表情突然不對勁，先是眼睛無神，隨後雙眼上吊，全身癱軟在捐血座椅中，一旁護理師見狀急忙上前搶救，將他雙腿抬高、猛力拍打，藥商工作人員則急忙將捐血車門關閉，所幸他在昏倒約10秒後順利恢復意識，被安排在一旁持續抬腿休息。

據了解，這是他首次在台灣捐血，但過去在其他國家曾有捐血歷史，且已用過早餐，並非空腹捐血。台北捐血中心主任林敏昌分析，捐血過程發生不良反應事件，通常源自心情緊張、不放鬆，為心理性暈針，而非因為失血過多，屬「迷走神經反應」，通常首捐族、心情易緊張者、女性較易發生，建議民眾捐血前後應多補充水分，盡量放鬆心情，有助減少類似事件發生機率。

台北捐血中心統計，迷走神經反應（VVR）每月約發生30至40例，平均每天約1至2例，大多為輕微不適症狀，發生率為捐血人數千分之1。

林敏昌指出，如發生這類不良反應，捐血車上護理師會提供緊急處置，抬高雙腿幫助血液回流，並將其留置車內觀察症狀是否緩和或持續加重，如症狀惡化時，捐血車上備有氧氣可提供民眾使用，若仍不適，護理師會將其緊急送醫。

IRPMA理事長胡耀中指出，捐血活動至2020年發起，至今邁入第7屆，累計捐出超過1700袋熱血，合計逾44萬毫升，而他本身早有捐血習慣，持續約5年時間，捐血不但能救人，也對捐血者新陳代謝有所幫助，鼓勵民眾勇於捐血。本次IPMPA採購自閉兒工作坊「雙花禮盒」做完捐血贈品，讓民眾、藥界人士在捐血同時，也能實質支持弱勢團體。

中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）今天舉辦2026年「感恩有您 齊心讓熱血代代相傳」，現場逾40家跨國藥廠會員、數百人參與挽袖捐血活動。圖／IRPMA提供