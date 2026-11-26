台灣高鐵今天宣布，2027寒假營隊12月1日起開放報名，除了將參訪高鐵探索館、烏日基地及整備中心外，還能透過N700ST全比例尺車頭模型、模擬駕駛艙擬真體驗，進一步瞭解高鐵。

隨著寒假腳步接近，親子及學生族群開始規劃假期活動，結合知識學習與實地體驗的寒假營隊，也成為學生充實假期生活的選擇。

台灣高鐵發布新聞稿指出，2027寒假營隊將於12月1日起至12月10日開放網路報名，依年齡層分為大專組、高中職組、國中組與國小組（五、六年級），共規劃4梯次，各梯次均為一日行程，後續將由高鐵公司以電腦抽籤決定錄取名單，每梯次正取30名、備取10名，錄取結果將於12月14日公布於活動報名網頁。

台灣高鐵表示，為迎接通車20週年，台灣高鐵探索館休館半年進行全新改裝、重新調整展示內容，預計明年即將重新開幕，這次寒假營隊安排參訪煥然一新的台灣高鐵探索館，藉由館內先進的聲光投影科技與互動裝置，一窺台灣及世界高速鐵路的發展歷程。

此外，更透過嶄新的新世代列車N700ST全比例尺車頭模型，模擬駕駛艙的擬真體驗以及鐵路行車人員「維也納測試」的互動遊戲等，讓學員得以進一步瞭解高鐵與軌道運輸產業的相關知識。

台灣高鐵指出，同時也將安排參觀烏日基地及整備中心，帶領學員從「看見高鐵」到「走進高鐵」，親眼看見平時不易接觸的高鐵工作場域，發現高鐵幕後的秘密。

台灣高鐵持續推動鐵道文化向下扎根，高鐵表示，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已累計超過5800人次參與，營隊依照學員年齡層規劃不同主題與行程，結合知識學習、實地參訪及互動體驗，課程豐富充實且兼具知性深度。