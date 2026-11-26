亞東醫院心臟血管醫學中心深耕心臟衰竭整合照護，2026年再傳捷報，不僅成為亞洲首家通過美國心臟協會「全方位心臟衰竭中心」認證的醫院，更連續兩年榮獲AHA心衰竭照護品質改善計畫「Get With The Guidelines®–Heart Failure Gold Plus」肯定。院方透過跨專業整合與AI智慧個管提升用藥評估效率，展現接軌國際標準的臨床實力。

心臟衰竭患者常出現疲倦、活動喘及下肢水腫，收縮功能較差者臨床多以「四本柱」核心藥物降低死亡與再住院風險，但因常合併腎功能不全、糖尿病、高血鉀或低血壓等共病，需依個別狀況調整劑量至最大耐受劑量。心臟血管內科陳儀聲醫師指出，團隊建置「APOLLO-HF」心臟衰竭智慧個案管理平台，結合生成式AI與臨床決策支援系統，彙整病歷、檢驗與用藥資訊，協助個管師掌握整體病患治療狀況，及早揪出用藥缺口、劑量調整空間與潛在風險。

導入AI輔助後，每位病患的初步用藥檢核時間可由原本約2至3分鐘縮短至15秒內，大幅提升評估效率。院內初步分析顯示，AI輔助照護組的SGLT2抑制劑處方率約達95%，高於一般照護組的約70%；用藥檢核涵蓋率達65.5%，約為藥師輔助組41.3%的1.58倍，部分核心藥物處方率與目標劑量達成率亦優於一般照護組。不過陳儀聲醫師強調，AI主要協助資訊彙整與風險提醒，實際用藥與治療決策仍由醫師專業評估決定。

完善的心衰竭照護涵蓋住院治療到出院後追蹤，亞東醫院整合心臟內外科、腎臟科、復健科、家醫科及護理、藥事、營養、復健等跨專業團隊，串聯急診、住院與出院後門診提供連續性照護。心臟血管內科主任張藝耀醫師表示，團隊透過個管師、電話追蹤與門診評估持續掌握病人回診、用藥與檢驗情形，並運用AI心電圖早期辨識潛在心臟功能異常，搭配醫囑系統自動會診與風險評分機制，及早介入高風險病人。

相關智慧醫療與整合照護成果亦獲得多項肯定，包括國家醫療品質獎智慧醫療類銀獎，以及中華民國心臟學會心腎共病整合照護品質優化競賽第三名。亞東醫院自2023年參與AHA心衰竭照護品質改善計畫，從銅獎、銀獎一路晉升至Gold Plus最高等級，並於2026年再度蟬聯，顯示團隊在住院藥物治療、心臟功能評估、出院準備及門診追蹤等指標上持續維持高標準。

除了AHA國際認證，亞東醫院也是全台首家且連續三次通過醫策會「心臟衰竭疾病照護品質認證」的醫療機構，2026年更成為亞洲第一家通過AHA「全方位心臟衰竭中心」認證的醫學中心。同年11月，團隊受邀赴美國芝加哥出席AHA年度科學年會，由張藝耀主任分享心衰竭跨專業整合照護及品質改善經驗，與國際醫療團隊深入交流。

心臟血管醫學中心主任許榮城醫師表示，心衰竭照護需要長期投入與環環相扣的品質管理，此次再度獲得AHA Gold Plus肯定，印證團隊長期深耕的成效。未來亞東醫院將以心衰竭智慧個管經驗為基礎，逐步拓展至其他慢性疾病，依不同病程與特性發展個別化管理模式，讓科技與臨床專業緊密結合，進一步提升整體慢性病照護效能。

亞東醫院也將ESG永續理念融入心衰竭照護，透過電話與視訊追蹤及數位衛教，減少病患不必要的往返奔波與紙本消耗，同時關注弱勢及偏鄉族群，協助連結社區資源。院方將持續透過跨專業照護及非計畫性再入院率、疾病控制情形等指標檢視成效，朝向更精準、周全且永續的智慧醫療照護邁進。

亞東醫院心臟衰竭照護團隊再獲AHA Gold Plus肯定，並於2026年赴美參與年度科學年會。圖／亞東醫院提供

亞東醫院心臟衰竭照護團隊連續兩年獲Gold Plus肯定。圖／亞東醫院提供