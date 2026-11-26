為接軌國際旅宿減塑，並推動國產木竹材走進旅宿場域，農業部林業及自然保育署推出「國產木竹卡」，讓旅宿業者在選用房卡時，能進一步支持負責任的森林經營與國產木竹材產業發展，減少塑膠的使用，讓民眾透過一張房卡支持台灣的森林與環保。未來也將推出木竹行李吊牌，甚至已和銀行討論，推出木竹信用卡的可能。

林保署今舉辦「用來自台灣森林的房卡開門－國產木竹卡」記者會，以「一張房卡，開啟一座森林」為概念，支持旅宿業及國產木竹材產業。

林業保育署長林華慶表示，隨著全球永續旅遊與減塑意識提升，澳洲及歐洲已有許多旅宿業者以木質房卡取代傳統塑膠房卡，3年多前到澳洲拜訪阿里山鐵路的姊妹鐵路，當時入住飯店採用木質房卡，給自己留下非常驚艷的印象，因此思考台灣是否也能這樣做。

林華慶說，小小的木房卡要克服許多技術的上挑戰，台灣擁有豐富的森林資源與木竹材加工技術，國產木竹材不僅具備天然紋理與獨特質感，可縮短原料運輸距離、減少長途運輸所產生的碳排放，也讓旅宿業者在選用房卡時，能進一步支持負責任的森林經營與國產木竹材產業發展。

林業保育署說，國產木竹房卡的價值，不僅在於材料替代，更在於每一種木竹材都有不同的色澤、紋理與觸感，能呈現台灣森林的多樣風貌。旅宿業者可依據品牌定位、建築風格與在地文化，選擇不同材質與設計，讓一張房卡成為旅宿空間特色的延伸，也讓旅客從入住的第一刻，就留下與眾不同的旅行記憶。

目前已在使用木質房卡，以及正在打樣製作中的旅宿業者，包含圓山大飯店、華泰瑞苑GLORIA MANOR、墾丁夏都沙灘酒店、舞牛森度假飯店、知本老爺酒店、紫森林－三富休閒農場、勤美全國大飯店，以及娜路彎大酒店等。

圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，服務業消耗許多地球資源，希望外國人進到圓山飯店時，從小小的房卡就能看到對永續地球的支持。

華泰瑞苑總經理吳曼琳表示，一張木竹卡不只是對國產木材的支持，更是取之於自然，回饋於自然。