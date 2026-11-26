美方於台灣時間11月25日晚間公布「結構性產能過剩301調查報告」，對全球14個經濟體提出建議關稅，其中對台灣建議稅率為最低級別的「15%不疊加MFN（最惠國稅率），且不再疊加強迫勞動301關稅」。農業部表示，我國仍維持蝴蝶蘭、茶葉、番石榴等322項農產品的關稅豁免範圍，其中毛豆、吳郭魚的關稅較中國大陸更具競爭優勢。

農業部表示，本次美方公布「結構性產能過剩」301調查報告，我國301關稅建議稅率為最低級別「15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅」。另該建議稅率並非最終結果，需待相關法定程序完成後才會定案，因此目前我農產品銷美關稅仍為10%不疊加MFN。

農業部指出，另本次美國貿易代表署（USTR）公布的「結構性產能過剩301調查報告」的關稅豁免清單，與先前「禁止進口強迫勞動產品」301調查報告的關稅豁免清單，兩者所列農產品項目也完全相同，即我國仍維持茶葉、番石榴等322項農產品的關稅豁免範圍。

農業部表示，針對我國重要輸美農產品，現行我國仍保持關稅競爭優勢。在蝴蝶蘭部分，我國輸美關稅為0%不疊加MFN，主要競爭對手國荷蘭為10%；在毛豆部分，我國輸美關稅為10%不疊加MFN，中國大陸為41.3%；吳郭魚部分，我國輸美關稅為10%不疊加MFN，中國大陸為37.5%；鬼頭刀部分，我國為10%不疊加MFN，秘魯為12.5%。

農業部強調，將持續配合行政院台美經貿小組，鞏固既有談判結果，確保未來我國農產品銷美關稅符合台美ART所取得相對優惠待遇，以保持產業利益及競爭優勢。農業部也已編列180億韌性特別預算，也將擴大設置300億元農安基金，以維護農漁民權益。