台中市交通局有鑑於18日開放水湳自駕巴士免費試乘，民眾預約踴躍，加碼推出「限量好禮」活動，凡12月11日前預約班次，並於完成搭乘後填寫試乘滿意度問卷，即可獲SNOOPY主題精美小禮1份，歡迎民眾搭乘可愛的SNOOPY自駕巴士，感受未來智慧移動新生活。

交通局長葉昭甫表示，水湳自駕巴士「Made in Taiwan」，全部台灣製造，採全電動設計，搭配吸睛的SNOOPY黃色校車造型，行駛路線串聯水湳轉運中心、中央公園、捷運文華高中站、台中綠美圖及台中國際會展中心等重要地標，沿途行經31處號誌路口，此次透過試乘後的問卷回饋，也將作為研發團隊後續優化系統與精進服務的重要參考。

葉昭甫說明，交通局統計，自駕巴士11日開放線上預約，前2周班次預約名額迅速額滿，自駕巴士18日起提供為期3個月的免費試乘體驗，每周一至周五每日規畫14班次，首班上午10時發車、末班下午4時20分發車，提供全程車路線長約7.7公里，行車時間約40分鐘，以及區間車路約2.2公里，行車時間約20分鐘等兩種搭乘選擇。

如何預約試乘水湳自駕巴士？交通局說明，民眾可經由交通局官網、勤崴國際官網，或掃描沿線虛擬智慧站牌QR Code，至「台中水湳自駕巴士預約平台」（https://tc-autobus.org.tw/）完成預約，每人單次最多可預約4個座位，亦可協助親友一同預約。完成預約後，系統產生QR Code乘車憑證，搭乘當日依預約時間提前抵達指定乘車地點，出示QR Code供現場安全駕駛員掃描驗證後即可搭乘，搶先探索智慧化的公共運輸服務。

水湳自駕巴士區間車預約資訊。圖／台中市政府提供