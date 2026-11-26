今天白天各地有降雨機會，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然雨勢不大，但是外出要記得攜帶雨具。預估今天晚上以後各地天氣將陸續恢復穩定，轉為多雲的天氣型態。

他說，明天為較弱的東北季風，只有迎風面地形上有局部短暫陣雨，其他地方為多雲有陽光天氣。周末東北季風再增強，但是空氣偏乾，除迎風面地區雲量較多，可能有零星飄雨外，大部分地方都是多雲或有陽光的天氣型態。投票日天氣狀況較佳，務必要踴躍投票。

溫度方面，今天東北季風減弱，不過，他說，因為降雨增多，各地白天溫度上升有限，明天白天溫度回升會比較明顯，周六雖然東北季風逐漸增強，但是因為白天天氣較好，加上季風本身強度有限，因此白天北部、東半部高溫仍有24至26度，中南部高溫27至29度。周日溫度會略降一些，但是北部、東半部白天高溫仍有21至24度，中南部高溫25至27度，比較需要留意夜晚清晨輻射冷卻低溫的情況，嘉義以北到宜蘭、花蓮空曠地區可能有14度上下低溫出現的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。