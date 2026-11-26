超強聖嬰發威，今年秋季累積降雨僅氣候值6成，破75年最低紀錄，生成強颱數也創30年來同期最多。氣象署預報，聖嬰將持續至明年春季，今年冬天將是暖冬，西半部雨量偏多，必須留意極端降雨發生。

時節逐漸入冬，氣象署舉辦冬季展望記者會，預報中心主任黃椿喜表示，今年海溫上升的幅度、異常情形，都較先前強聖嬰年更加顯著。目前熱帶太平洋中、東部海溫仍明顯偏暖，聖嬰指數（Niño 3.4周海溫）已超過3.0，顯示超強聖嬰事件持續發展。

氣象署觀察，聖嬰影響下，西北太平洋今年共生成9個秋颱，少於氣候平均值10.8個。其中，10月份生成的颱風有4個達強颱等級，創30年來同期最多紀錄。但與此同時，北大西洋直到今年10月才生成第一個颶風，創有史以來最晚生成紀錄。

而菲律賓附近的反氣旋環流，導致南邊水氣增多、東北季風減弱，因此秋季東北部降雨明顯減少，累積降雨不到氣候值的六成，降雨日數創下1951年以來同期最少紀錄。

黃椿喜說，聖嬰現象預計在冬季達到最強，並延續到明年春季。因此今年冬季，東北季風偏弱，暖冬機會大增、西半部冬雨明顯偏多。且平流層異常增暖現象，也提早發生，可能導致偏暖聖嬰冬季震盪加大。超強聖嬰影響期間，務必留意冬季氣溫急降與變化，關注局部極端降雨發生可能。

至於明年春季，超強聖嬰持續影響，西半部降雨偏多，且由於南邊水氣多、冷暖交替變得更明顯，因此西半部及離島春季霧日將明顯偏多，可能對交通造成影響。而夏季則可能因為反聖嬰，導致氣溫偏高情形增加。

黃椿喜說，由於異常環流導致全球出現異常氣候，例如東南亞乾旱、野火，美洲則有暴潮、暴雨發生。為協助各界掌握超強聖嬰事件的最新發展及潛在氣候影響，氣象署已於官網建置「超強聖嬰專區」，可多加利用。