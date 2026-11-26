周六是投票日，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，主要受到東北風影響，不過這波整體水氣比較少，各地都是晴朗穩定的天氣，只有東半部可能有零星降雨的情形。不過，溫度方面，因為降溫和比較晴朗的關係，夜晚清晨溫度在比較內陸和空曠區域溫度比較低，所以如果清晨外出投票要做好保暖措施。

林伯東表示，已經進入秋冬之際，今天剛好是冷空氣減弱的時候，預計未來一兩天之內溫度會有稍微回升的情形，不過到了周末又會有另外一波冷空氣影響，天氣又會稍微變涼。

天氣現況，他說，目前台灣附近雲量偏多，主要受到華南的低壓系統逐漸移出的影響，整體來說台灣附近的雲量偏多以外，從昨晚到今天斷斷續續整個台灣地區都有下雨的情形。不過，底層還是有乾冷的空氣，所以民眾感受到的降雨比較不明顯，山區有比較明顯的降雨。

林伯東說，今天高壓移出海了，慢慢有回暖的感覺。到了明天，太平洋上有另外一個氣旋系統正在發展當中，大陸則有另一個高壓準備南下，所以到了周六台灣附近就會受到東北風影響，持續到周末，溫度的變化都會變得比較低一些。可能要等到周日晚上，甚至到下周一，高壓出海之後，轉為偏東風，溫度才有逐漸回升的趨勢。

他表示，目前整個雲系在東移當中，海峽上、東南部海面、台灣上空都是受到這個雲系影響，斷斷續續都有下雨的情形。

降雨趨勢，林伯東表示，今天白天各地有零星或局部降雨，降雨比較集中的區域大致在中部以北和東南部地區。今晚之後，隨著雲系逐漸移出之後，各地降雨就會緩和下來。到了明天白天，相較今天降雨有緩和下來的趨勢。一直到周六、周日乾空氣下來之後，各地降雨情形都會明顯減緩下來。下周一至下周三，都是比較晴朗穩定的天氣。

溫度趨勢，他說，今天東北季風已經減弱下來，今明兩天溫度有逐漸回升情形。但是周六、周日受到下一波東北季風影響，因為空氣比較乾，所以各地要注意輻射冷卻情形，尤其內陸及空曠的地區，當晴朗或風弱的時候，氣溫有可能比較低。這波的溫度大致上在北部、花蓮，清晨溫度16至17度左右，中南部18至19度左右。

林伯東表示，下周一清晨，整個輻射冷卻影響會比較明顯一點，各地低溫會更低一點，而且溫差會更大。下周一之後，東北季風再度減弱，各地溫度才會逐漸回升。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供