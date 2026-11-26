近期台中發生無痛腸胃鏡檢查後病人不幸離世的醫療事件，苗栗縣為恭紀念醫院提醒，無痛內視鏡雖能提升檢查舒適度，但麻醉過程仍須仰賴專業評估、持續監測及完善的緊急醫療支援，才能在突發狀況發生時及時應變。

為恭醫院麻醉科醫師宋偉哲指出，無痛內視鏡並非單純施打麻醉藥物，讓病人睡一覺即可完成檢查。麻醉鎮靜過程中，可能發生呼吸抑制、血氧下降、血壓不穩，甚至大量出血等緊急狀況。日前院內一名因食道靜脈曲張出血接受內視鏡治療的病人，檢查過程中因出血增加呼吸道風險，經醫師及時評估，立即採取氣管內插管建立人工氣道，以降低血液進入呼吸道的風險，並持續監測生命徵象，後續轉入加護病房接受密切照護。

宋偉哲提醒，若病人本身合併消化道出血，更可能增加呼吸道阻塞及血液吸入的風險，因此，麻醉前必須依病人身體狀況、疾病史及檢查內容進行評估；檢查過程中也必須持續監測呼吸、血氧及生命徵象，必要時立即進行呼吸道處置、氣管內插管或其他緊急醫療措施，降低麻醉相關風險。

除檢查過程中的即時監測與處置，完善的加護病房支援也是高風險內視鏡治療的重要後援；當病人發生嚴重出血、呼吸功能不穩或其他需要密切監測的情況時，醫療團隊必須能迅速評估並銜接後續重症照護。為恭醫院透過麻醉科、胃腸肝膽科及加護病房跨團隊合作，從麻醉前評估、檢查中監測、突發狀況處置到後續重症照護，提供連續且完整的醫療支持。

為恭醫院麻醉科主任林祐生提醒，病患接受無痛內視鏡前，應主動告知醫療人員自身疾病史、過敏史及用藥情形，尤其有心肺疾病、凝血功能異常或其他慢性疾病者，更應於檢查前充分告知醫師，由醫療團隊評估適合的檢查與麻醉方式。此外，應確實遵守檢查前禁食規定，並依醫療人員指示做好檢查前準備。民眾選擇醫療院所時，可了解院所是否具備專業麻醉人員、必要的生理監測與急救設備、突發狀況時的醫療支援機制。

院方表示，無痛是舒適的選擇，安全才是醫療的首要原則；為恭醫院將持續強化麻醉安全管理及跨團隊緊急應變能力，重視每個檢查環節的風險評估與醫療照護，讓民眾在追求舒適檢查體驗的同時，也能獲得專業、即時且完善的醫療支持。

為恭醫院提醒，無痛內視鏡雖能提升檢查舒適度，但麻醉過程必須仰賴專業評估、持續監測及完善的緊急醫療支援，才能在突發狀況發生時及時應變。 圖／為恭紀念醫院提供

為恭醫院提醒，無痛內視鏡雖能提升檢查舒適度，但麻醉過程必須仰賴專業評估、持續監測及完善的緊急醫療支援，才能在突發狀況發生時及時應變。 圖／為恭紀念醫院提供