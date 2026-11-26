「現在沒有喘，是不是就代表氣喘好了？」不少氣喘患者平時沒有明顯症狀，遇到換季、感冒或接觸過敏原時才突然發作，認為「有喘再吸藥就好」。雙和醫院胸腔內科主治醫師游晴樺說，氣喘真正需處理的不只是「喘」，而是持續存在的慢性呼吸道發炎，若未接受適當治療，恐造成呼吸道不可逆的損傷，嚴重時發作還可能危及生命。

一名40多歲女性，年輕時就被診斷罹患氣喘，卻始終未接受治療，某次氣喘急性發作，血氧大幅下降，送至急診後立即插管，但因呼吸道嚴重緊縮，即使接上呼吸器，氣體仍難以進入肺部，使用多種支氣管擴張藥物也未能有效改善，最終須仰賴葉克膜維持生命，並接受生物製劑治療，雖然成功度過危機，肺功能卻已受到相當程度的損傷。

游晴樺說，過去不少氣喘患者習慣隨身攜帶短效支氣管擴張劑，一喘就吸，症狀緩解便以為沒事，但這類救急藥就像「救火員」，能快速解除呼吸道痙攣，卻無法撲滅慢性發炎的「火源」。若長期未控制發炎，不僅增加急性發作風險，也可能使呼吸道管壁逐漸增厚、管腔變窄，造成不可逆的呼吸道重塑，進而損害肺功能。

不過，不少患者擔心使用類固醇會造成水腫、骨質疏鬆，或認為「用了就停不下來」。游晴樺說，類固醇並不會成癮，氣喘需要持續用藥，是因為疾病本身具有慢性發炎的特性，而非身體對藥物產生依賴。

氣喘治療常用的吸入型類固醇，主要直接作用於呼吸道，使用劑量遠低於口服或注射型類固醇，發生全身性副作用的機率也較低。適當使用吸入型藥物，反而能減少因嚴重發作而須使用全身性類固醇的機會。不過，吸藥後應記得漱口並將水吐掉，以降低口腔念珠菌感染、聲音沙啞等局部副作用。

游晴樺表示，目前部分氣喘患者可採用「維持與緩解治療」（MART），透過結合吸入型類固醇及快速起效、長效型支氣管擴張成分的吸入劑，平時規律使用控制發炎，症狀發作時也能依醫囑使用同一支吸入劑，兼顧症狀緩解與抗發炎治療，減少患者混淆保養藥與救急藥的困擾，但仍須由醫師評估是否適用。

游晴樺表示，即使長時間沒有氣喘症狀，也不應自行停藥。一般而言，醫師會在患者症狀及肺功能穩定至少3個月後，視病況逐步減藥，並避開換季、呼吸道感染好發期等容易誘發氣喘的時機。平時做好抗發炎治療，才能降低急性發作及肺功能不可逆損傷的風險。