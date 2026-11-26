天氣轉涼，不少人喜歡煮一鍋熱騰騰的紅豆湯暖身，但紅豆的烹煮方式其實暗藏食安風險。臉書粉專「馬來西亞公共衛生(Public Health Malaysia)」近日發文提醒，乾燥的紅腎豆（紅腰豆）、大紅豆（花豆），含有高量的天然植物毒素「植物血球凝集素」（Phytohaemagglutinin，PHA），若沒有充分煮熟，可能引發食物中毒，尤其不建議直接使用慢燉鍋（Slow Cooker）低溫烹煮，以免溫度不足，無法有效破壞毒素。

「馬來西亞公衛」指出，許多人煮紅豆粥或紅豆湯時，習慣將乾燥的紅豆與水及其他食材放入慢燉鍋，設定低溫後放置一整晚，隔天就能享用軟爛的紅豆。不過，乾燥紅腎豆含有植物血球凝集素，生豆中的含量較高，即使只吃下少量未煮熟的紅腎豆，也可能讓部分人出現身體不適。

貼文提醒，植物血球凝集素具有耐熱特性，若加熱溫度不足，不但無法有效破壞毒素，還可能增加食物中毒風險。慢燉鍋通常以低溫長時間加熱，內部溫度可能無法達到充分沸騰的程度，因此不適合直接用來烹煮乾燥紅腎豆。

一旦攝取未充分煮熟的紅腎豆，通常在食用後1至3小時內就可能出現症狀，包括強烈噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛。雖然多數患者能在數小時內逐漸恢復，但嚴重嘔吐及腹瀉仍可能造成脫水，兒童及長者尤其需要留意。

至於如何正確烹煮？「馬來西亞公衛」建議，乾燥紅腎豆應先浸泡至少5小時，並倒掉浸泡水，再加入新鮮清水，以大火煮至完全沸騰，至少持續10分鐘，部分食品安全專家則建議延長至30分鐘，確保豆子內部也充分受熱。完成煮沸程序後，才可以轉移至慢燉鍋，繼續以低溫燉煮至軟爛。

值得注意的是，該文提及的「紅豆」，指的是含有高量「植物血球凝集素」的「紅腎豆」(Phaseolus vulgaris)，與一般台灣煮紅豆湯使用的紅豆(Vigna angularis)或入藥膳的「赤小豆」(Vigna angularis)不同，植物血球凝集素的風險較低。

台灣營養師謝宜芳也曾在臉書分享，紅腎豆的植物血球凝集素含量較高，白腎豆的含量約為紅腎豆的三分之一，蠶豆則約為紅腎豆的5%至10%。

謝宜芳指出，為避免植物血球凝集素中毒，乾燥豆類應先浸泡至少12小時，再以滾水充分煮沸至少10分鐘，不應直接以低溫方式烹煮，例如使用慢燉鍋，因為可能無法有效破壞毒素。植物血球凝集素中毒通常會造成劇烈胃痛、嘔吐及腹瀉，雖然多數情況不至於危及生命，但仍不可輕忽。

謝宜芳提醒，為避免食物中毒，所有豆類都應經過充分烹調再食用，因為即使是同一豆類，不同品種可能含有顯著的植物血凝素毒素。