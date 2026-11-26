周六適逢投票日，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，雖然東北季風再度增強，但環境水氣不多，除迎風面地區及山區偶有短暫雨外，其餘地區天氣大致穩定。東部民眾外出建議隨身攜帶雨具，各地也須留意日夜溫差，若有南北往返的行程，則請依各地氣溫差異適時調整衣著，注意保暖。

林孝儒表示，今天東北季風逐漸減弱，不過，華南雲雨區東移影響，各地雲量仍偏多，並有局部短暫雨，整體降雨範圍較廣。雖然冷空氣逐漸減弱，但受雲量及降雨影響，今天白天氣溫回升幅度有限，北部及東北部高溫約21至23度，中部及花東約23至25度，南部約25至28度，各地低溫約18至21度。

明天隨華南雲雨區逐漸遠離，環境水氣減少，各地天氣將有所好轉。林孝儒說，大致為多雲到晴，北部至東北部雲量較多，基隆北海岸、東部及山區至恆春半島有零星短暫陣雨機會。白天氣溫明顯回升，北部及東北部高溫約25至26度，中南部約27至29度，各地低溫約19至22度。

周六至周日受新一波東北季風影響，各地氣溫將再度下降，不過，林孝儒表示，這波冷空氣伴隨的水氣較少，降雨範圍及雨勢均較有限，各地普遍為晴時多雲天氣。周六北部及東部白天高溫約24至26度，中南部仍有27至29度，周日氣溫則會再略降一些。中部以北及東北部早晚低溫約16至17度，尤其周日清晨，若夜間風勢較弱，冷空氣配合輻射冷卻效應影響，局部空曠及近山平地低溫有機會下探14至15度。

他說，下周一起東北季風逐漸減弱，各地大致維持晴時多雲的穩定天氣，白天氣溫逐日回升。環境偏乾、夜間風勢減弱的情況下，輻射冷卻效應仍較明顯，中部以北及東北部清晨局部低溫仍可能下探至15度左右，日夜溫差變化仍較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。